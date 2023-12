Ekspertgruppe anbefaler at ændre skolers prøver efter ChatGPT

Skolernes prøver skal på sigt udvikles og ændres, i takt med at digitale værktøjer som kunstig intelligens bevæger sig ind i klasselokalet og bliver brugt ved prøver i skoler og institutioner.

Sådan lyder overskriften på en af en række midlertidige anbefalinger fra ekspertgruppen om chatrobotten ChatGPT og andre digitale hjælpemidler, som børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har sat i gang.

ChatGPT kan fremstille en skoleopgave på få sekunder, og elever kan snyde sig gennem eksaminer med den digitale hjælper. Derfor peger de midlertidige anbefalinger på, at der skal udvikles nye prøveformer uden hjælpemidler.

Mattias Tesfaye vil dog endnu ikke tage stilling til, om prøveformerne skal ændres. Han afventer, at de endelige anbefalinger lander i marts 2024.

- Men jeg er enig med ekspertgruppen i, at på længere sig så får det her konsekvenser for vores måde at lave eksaminer på, fordi man skal kunne stole på eksaminerne, og den kunstige intelligens er i rivende udvikling, siger han.

Selv om man kan slå ting op på Google og Wikipedia og spørge ChatGPT, ændrer det ikke ved, at elever i skolen skal lære nogle grundlæggende færdigheder, og at de færdigheder kan testes, uddyber han videre.

Eksamener bliver brugt som vurdering af, om man kan komme videre på andre uddannelser. Derfor er det vigtigt, at der er et eksamenssystem, der er tillid til, pointerer ministeren.

Ekspertgruppen anbefaler, at prøveformerne udvikles, så der både er prøver, hvor eleverne skal tage stilling til kunstig intelligens og prøver, der er helt uden hjælpemidler.

Men fra midlertidige anbefalinger til eventuelt nye prøveformer er der lang vej. Eksamenssituationen til foråret forventer ministeren ikke vil være anderledes end sidste år.

Tesfaye siger, at det vil have konsekvenser for, hvordan undervisningen tilrettelægges, hvis nye prøveformer skal på plads.

- Jeg tror først, at vi kommer til at se egentlige forandringer i foråret 2025, siger han, men peger på, at ekspertgruppen anbefaler, at uddannelsesinstitutioner nu tager en snak med eleverne om kunstig intelligens.

Derudover anbefaler gruppen også, at institutionerne får styr på de it-systemer, der skal overvåge eleverne i prøvesituationer.

Ekspertgruppen bakker desuden op om regeringens forslag om at lade teknologiforståelse være en del af grundskolen. Men tilføjer, at det med fordel kan udbredes til alle uddannelser under ministeriet.

/ritzau/