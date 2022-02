Ekspertgruppe: Forslag til CO2-afgift er ikke mindre ambitiøst

Forudsætningerne for en ensartet CO2-afgift har ændret sig ifølge eksperter, som kommer med nyt forslag.

Det fyger med forskellige bud på en ny CO2-afgift i klimadebatten, fordi det er den billigste måde at nå målet om mindsket udledning frem mod 2030.

En ekspertgruppe foreslår i én af tre modeller tirsdag en CO2-afgift, som stiger til 1125 kroner i 2030.

Det er ikke mindre ambitiøst end tidligere forslag, selv om det umiddelbart kan se sådan ud, lyder det på et pressemøde.

- Vi er ikke mindre ambitiøse, men vi kommer frem til, at vi kan nå målet med en lavere afgift med den arkitektur, som vi anbefaler, siger formand og professor Michael Svarer.

De miljøøkonomiske vismænd har tidligere foreslået en ensartet CO2-afgift på 1200 kroner per ton. Klimarådet har foreslået 1500 kroner.

Det skyldes, ifølge ekspertgruppen der har arbejdet i et år, at forudsætningerne for afgiften har ændret sig.

Siden da er kvoteprisen steget, og der skal indhentes mindre udledning, da behovet er faldet.

- Det, vi går efter, er at lukke mankoen. Vores ambitionsniveau er at leve op til 70 procentsmålsætningen, og det er også det, de andre gør.

- Der er sket noget, siden de har lavet deres modeller. Grundlaget er faldet, og kvoteprisen er steget, siger Svarer.

Eksempelvis antager ekspertgruppen et 50 procents nedslag i kvotesektoren, hvor man tidligere antog 100 procent. Desuden har man tidligere indregnet et bundfradrag i afgiften.

Det påpeger et andet medlem af ekspertgruppen.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at 70 procent af udledningerne er omfattet af kvotesystemet.

- Det kommer til at betale den danske afgift på 375 kroner samt en forventet kvotepris på 750 kroner.

- Det vil samlet være 1125 kroner per ton CO2, hvilket er ret tæt på det, vismændene har foreslået.

- Det er stort set samme afgiftstryk, vi snakker om, siger professor Peter Birch Sørensen.

