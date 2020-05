Ekspertgruppe: Hjælpepakker bør slutte 8. juli

Der kan være undtagelser, men som udgangspunkt bør hjælpepakkerne slutte som planlagt, er anbefalingen.

De hjælpepakker, som har set dagens lys i coronakrisen, står til at udløbe 8. juli. Og de bør som planlagt slutte den dato.

Det anbefaler en økonomisk ekspertgruppe, som af regeringen er blevet bedt om at kigge på en udfasning af hjælpepakkerne.

De giver blandt andet kompensation for løn til hjemsendte ansatte og virksomheders faste udgifter.

Det er professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder, som står bag rapporten. Den er offentliggjort onsdag morgen.

Selv om den overordnede anbefaling er, at hjælpepakkerne bør slutte 8. juli, står der i rapporten, at der kan være undtagelser for nogle virksomheder og erhverv.

- Det vurderes, at virksomheder, der stadig er lukket med forbud, bør kunne få adgang til lønkompensation (til medarbejderne) og kompensation for faste omkostninger.

- Det foreslås også, at virksomheder, der har haft mindre end en måned til at åbne, kan få adgang til kompensation for faste omkostninger i yderligere en måned, står der i rapporten.

- Der foreslås ikke undtagelser for kompensationsordningen for selvstændigt erhvervsdrivende mv., men her kan det overvejes at give midlertidig adgang for at melde sig ind i en a-kasse med tilbagevirkende kraft for visse grupper.

- Det kan være relevant med midlertidige kompensationsordninger for faste omkostninger for virksomheder, der bliver ramt forskudt af coronakrisen, og de sæsonbetonede dele af turismeerhvervet, tilføjes der.

Mandag meddelte Finansministeriet, at den danske stat har brug for en stor milliardindsprøjtning for at have penge til at betale de hjælpepakker, der er vedtaget under coronakrisen.

Samlet set har den danske stat brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år. Det er 207 milliarder kroner mere, end forventningen var i slutningen af 2019, hvor coronapandemien ikke havde ramt verden.

Ekspertgruppen konstaterer, at det er for tidligt at gøre endelig status på hjælpepakkerne. Men hjælpepakkerne har været vigtige for virksomheder, selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere.

- Der har været en betydelig søgning fra de brancher, der er meget direkte og indirekte berørt af nedlukningen, og uden hjælpepakkerne ville mange flere job og virksomheder være gået tabt.

- Det giver dansk økonomi et markant bedre afsæt for den genopretning, der venter forude, står der i rapporten.

I Økonomisk Redegørelse fra tirsdag fremgik det, at ledigheden er steget med 48.000 personer siden begyndelsen af coronakrisen.

Ekspertgruppens rapport skal bruges i forbindelse med politiske forhandlinger om hjælpepakkernes fremtid.

/ritzau/