Ekspertgruppe: Overenskomster hæmmer effektiv ledelse

De kollektive aftaler med de ansatte står i vejen for effektiv ledelse, mener regeringskommission.

De nuværende overenskomster og lokalaftaler i det offentlige bliver kritiseret i den rapport fra regeringens Ledelseskommission, som offentliggøres tirsdag.

Det skriver Politiken.

I rapporten står der, at centralt fastsatte og fagspecifikke overenskomster hæmmer de offentlige lederes muligheder for at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår lokalt.

Det er med til at indskrænke ledelsesrummet, står der ifølge Politiken i rapporten, hvori der efterlyses et serviceeftersyn af overenskomster og lokalaftaler.

I et eksempel i rapporten beskrives det, hvordan det kan være et problem for planlægningen af arbejdet, når ledere af en klinisk afdeling på et offentligt sygehus typisk skal tage højde for fem til ni forskellige overenskomster.

I stedet foreslås der en model, hvor tre forskellige overenskomster for henholdsvis rengøringsassistenter, portører og husassistenter erstattes af en generel overenskomst for servicemedarbejdere og assistenter.

Dermed kan rengøringspersonale udføre funktioner, der ellers ville blive udført af portører.

Det vil ifølge rapporten "øge fleksibiliteten i opgaveløsningen", skriver Politiken.

Kommissionen anbefaler derfor blandt andet, at de faglige organisationer "skal bidrage til at modernisere og forenkle arbejdstidsregler". Det skal "muliggøre en lokalt forankret, tværfaglig og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet til gavn for borgerne".

I en skriftlig kommentar til Politiken siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), at hun gerne ser, at de faglige organisationer bidrager til at modernisere overenskomsterne, som kommissionen anbefaler.

Kommissionens idéer får kritik fra hovedorganisationen FTF, der organiserer omkring 330.000 ansatte i det offentlige.

- Jeg mener ikke, at overenskomsterne hæmmer ledernes muligheder for lokalt at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår.

- Der er en så stor mulighed for fleksibilitet, at det sagtens kan rummes inden for de formuleringer, der er i overenskomsterne, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey til Politiken.

/ritzau/