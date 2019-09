Ekspertgruppe skal finde Socialdemokratiets 1000 sygeplejersker

Socialdemokratiet har lovet, at man vil skaffe 1000 sygeplejersker hurtigt. Minister kan ikke sige hvornår.

Regionerne, der står for langt størstedelen af sundhedsvæsnet, har fået deres aftale om næste års økonomi på plads med regeringen.

Den indebærer et økonomisk løft, men ikke information om, hvornår de 1000 ekstra sygeplejersker, Socialdemokratiet har lovet siden 2018, vil være på plads. Der er nedsat en taskforce, der skal kigge på rekruttering.

- Der vil allerede komme flere sygeplejersker fra næste år, sagde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde i forbindelse med aftalen.

Fra start har der være sat spørgsmålstegn ved, hvor 1000 nye sygeplejersker skulle komme fra på kort sigt.

Socialdemokratiet har nævnt, at sygeplejersker på deltid og sygeplejersker, der har forladt faget, kunne være en del af løsningen.

Magnus Heunicke ville dog ikke komme tidspunktet nærmere onsdag. Han siger, at der nu er lavet en taskforce, hvor regering og regioner sammen skal forsøge at løse udfordringen med at finde sygeplejersker.

- Vi ved godt, at det er svært og vanskeligt. Men nu har vi sikret, at der er økonomi til at følge med, og vi har taget strukturelt fat i, hvordan vi gør det.

- Men du får ikke mig til at komme med et konkret tidspunkt, sagde han.

Hos Venstre har sundhedsordfører Sophie Løhde ikke meget til overs for hverken aftalen eller taskforcen:

- Det skærer i øjnene, at man havde travlt med at sige, at man ville ansætte 1000 nye sygeplejersker. Det er så blevet reduceret til en taskforce. Det er en syltekrukke.

- Socialdemokratiets smarte overskrifter og hurtige løfter er blevet ramt af virkeligheden. De stillede alle mulige ting i udsigt.

- Men selvfølgelig er der ikke 1000 sygeplejersker derude, der ikke aner, hvad de skal lave og bare kan ansættes, siger hun.

Hun mener ikke, at 1,5 milliarder kroner ekstra til regionerne er nok til at løfte sundhedsvæsnet tilstrækkeligt.

- Det er en fin aftale. Men den er langtfra, hvad Socialdemokratiet lovede danskerne før valget. De gik til valg på, at der skulle gives to milliarder kroner til sundhedsvæsnet. Nu kommer der 1,5 milliarder. Det er bedre end ingenting, men det er ikke nok, siger Sophie Løhde.

/ritzau/