Eksporten af grøn teknologi steg med milliarder i 2019

Eksporten af ting som vindmøller og varmepumper steg til 122,6 milliarder kroner i 2019, et solidt hop.

Det fik markant frem for den danske eksport af klimavenlige produkter og løsninger i 2019. Det viser en opgørelse lavet af en række interesseorganisationer.

Ifølge opgørelsen steg eksporten af grøn teknologi med 13,5 procent i 2019 til 122,6 milliarder kroner. Opgørelsen er lavet af Dansk Industri, Dansk Energi, Energistyrelsen, Wind Denmark og Dansk Fjernvarme.

- Det er enormt positivt. Både fordi det skaber job og vækst i Danmark. Men også fordi, at vi på den måde kan hjælpe andre lande med at imødegå klimakrisen, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det er - ifølge opgørelsens tal - specielt vindmøller og teknologi knyttet til vindbranchen, der har trukket meget af stigningen. Eksporten af teknologi og services inden for vindbranchen er steget fra 54,8 til 66,5 milliarder kroner.

Vedvarende energi er blevet en af Danmarks helt store eksportsektorer. Siden 2010 er eksporten af grøn teknologi og services steget med 61 procent og står nu for 13,5 procent af den samlede eksport.

- Vi vil gerne være et foregangsland ved at inspirere andre. Det kan man blandt andet gøre ved at støtte dem, der laver grønne løsninger, så de kan eksportere dem til andre lande.

- Det er noget, der gør en kæmpe forskel ude i verden. De danske løsninger, der bliver solgt her, erstatter jo gamle, sorte teknologier, siger Dan Jørgensen.

For at styrke positionen vil regeringen både regulere - og dermed presse på for udvikling - samt støtte forskningen.

- Det bliver en kombination af mange virkemidler. Vi skal dels se på, hvordan man regulerer så det understøtter de rigtige løsningen. Men vi skal også hjælpe med offentlige penge.

- Det har vi gjort i årtier og det skal vi fortsætte med, siger Dan Jørgensen (S).

Mens eksporten altså steg betydeligt i 2019 vil det sandsynligvis ikke fortsætte i 2020, hvor coronavirus har givet verdensøkonomien en mavepumper.

Det vil trods venter Dansk Industri fortsat, at eksporten vil blive fordoblet frem mod 2030.

- Vi er nu i en helt anden situation end sidste år. Vi er midt i en alvorlig økonomisk krise, der har ramt hele verden.

- Men vejen ud af krisen går gennem en grøn omstilling af Danmark, EU og alle andre lande. Danske virksomheder har produkterne, skriver Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, i en meddelelse.

/ritzau/