Svindelmistænkt kvinde fik advarsel i år 2000

I år 2000 fik mistænkt medarbejder i stor svindelsag skriftlig advarsel, skriver Børne- og Socialministeriet.

For omtrent 18 år siden - i år 2000 - fik en 64-årig nu svindelmistænkt kvindelig medarbejder en påtale, da der var konstateret flere fejl i administrationen.

Det skriver Børne- og Socialministeriet torsdag.

To eksterne undersøgelser skal belyse, hvordan svindelsagen om 111 millioner kroner har været mulig, og om der kan placeres et ansvar, skriver ministeriet videre.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) sætter undersøgelserne i gang, efter at det er kommet frem, at det er lykkedes en medarbejder i Tilskudsadministrationen uretmæssigt at tilegne sig 111 millioner kroner i forbindelse med sit arbejde.

Den ene undersøgelse foretages af revisions- og konsulentvirksomheden PwC og skal klarlægge, hvad og hvordan det er sket.

Den anden undersøgelse gennemføres af Kammeradvokaten. Den har til formål at vurdere, om der kan placeres et ansvar.

Kammeradvokatens undersøgelse skal omfatte perioden fra 2000 til 2018.

