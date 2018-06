Ekstra mange naturbrande giver plantelivet en ny chance

Der har i juni været dobbelt så mange brande i naturen i Danmark som i de foregående fem år.

Ild i naturen kan slå ihjel. Men ild kan også skabe liv.

I løbet af juni er der registreret cirka 400 naturbrande rundt om i landet, og det er dobbelt så mange som gennemsnittet for juni måned i 2013 til 2017.

Det oplyser Beredskabsstyrelsen.

Brandene har formentlig kostet mange insekter, gnavere og større dyr livet, og planter er selvsagt brændt ned. Men samtidig giver brandene mulighed for, at nye planter kan vokse op i et bedre og mere næringsrigt miljø.

Det fortæller naturvejleder og biolog Jes Aagaard fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

- En brand i naturen frigør næringsstoffer som kvælstof og fosfor, og så skaber den nogle lysrum. Der vil opstå en helt anden vegetation - de lyselskende arter. Der har ligget en frøpulje i jorden, og de frø vil spire efter en brand.

- På den måde er naturen gearet til at håndtere det, hvis der kommer en brand. Så vil der komme nye arter til, eller gamle arter vil vokse op, siger han.

Desuden vil de dyrearter, der er omkommet eller flygtet, højst sandsynligt vende tilbage til de områder, hvor naturbrande har hærget.

Mens der i juni i år har været omkring 400 naturbrande, var der fra 2013 til 2017 i gennemsnit 194 brande i naturen i den første sommermåned.

/ritzau/