Ekstra milliarder kan vente til velfærd og skattelettelser

Det er ikke småpenge, som politikerne potentielt får ekstra at rutte med frem mod 2030 til velfærd og skattelettelser.

Børsen skriver, at en opjustering af det økonomiske råderum på tre-fire milliarder kroner er på vej. Men ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er råderummet undervurderet med op til ti milliarder kroner.

Det er altså potentielt en relativt stor stigning, der kan være på vej. Råderummet blev i maj opjusteret til 64 milliarder kroner, hvoraf en del allerede er øremærket politiske tiltag.

- I og med at det går så godt med beskæftigelsen, så giver det også anledning til at opjustere den strukturelle beskæftigelse (hvor der forsøges at se på den uden den økonomiske situation lige nu, red.)

- Det er den, som er afgørende for råderummet, siger analytiker Gustav Dall.

Tidligere var ventet en økonomisk afmatning, men dansk økonomi har klaret sig godt, og beskæftigelsen er rekordhøj. Det er med til at give flere skatteindtægter i statskassen.

En anden ting taler også for, at der skal komme flere penge i statskassen end hidtil troet. For nylig skruede Danmarks Statistik nemlig op for, hvor mange danskere i den arbejdsdygtige alder, der ventes at være frem mod 2030.

- Vi vurderer, at råderummet potentielt kan opjusteres med helt op til ti milliarder kroner. Men man skal nok ikke regne med, at det bliver helt så meget, at Finansministeriet opjusterer det med, siger Gustav Dall.

Det skyldes, at Finansministeriet plejer at være forsigtig i deres skøn, når det kommer til den strukturelle beskæftigelse, uddyber han.

Wammen forklarer til Børsen, at opjusteringen blandt andet skyldes den nye universitetsreform, der står til at forkorte flere kandidatuddannelser.

- Og derudover ser vi også, at den strukturelle beskæftigelse stiger. Det skyldes i høj grad, at der er en større tilgang af udenlandsk arbejdskraft, end man havde forudset, siger Wammen til Børsen.

Det fremgår ikke, hvornår opjusteringen af råderummet præsenteres.

