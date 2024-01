Ekstrem snestorm sætter hele landet under pres: ”Først frøs vinduesviskerne fast, så kunne jeg ikke se noget”

Kommunerne måtte arbejde på højtryk for at klare de nødvendige opgaver i det ekstreme vejr, der ramte landet onsdag. Flere steder gjorde snestormen det svært for hjemmeplejen, ligesom flere færgeruter og togafgange måtte aflyses