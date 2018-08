Ekstrem tørke sender landmænd ud i tovene

Landbrug- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens håndsrækning til landbruget falder på et tørt, tørt sted.

Miljø- og Fødevareministeriet vil hjælpe landbruget i tørken ved at lempe en række regler. Lempelserne er svært tiltrængte, for landbruget står i en hård situation efter flere måneder med ekstrem tørke.

Det siger formand for brancheforeningen Landbrug Fødevarer Martin Merrild onsdag aften.

- Vi står i en situation, der har været ekstrem længe. Det er den mest vidtgående tørke, vi nogensinde har haft. Det er en helt, helt exceptionel situation.

- Ingen planter kan gro uden vand. I starten kan planterne sende rødderne dybere ned, men nu er det vand, der kan findes, fundet. Der er bare ikke mere vand, siger Martin Merrild.

Landbrug Fødevarer vurderer, at tørken står til at koste landbruget seks milliarder kroner.

For at hjælpe vil miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nu lempe reglerne for landmændene i forhold til, hvornår man må så og hvad, man må bruge visse afgrøder til.

Samtidig ser ministeren på, om man kan udskyde skattebetalinger.

- Der er et hav af regler for, hvordan vi skal drive vores landbrug. Nogle af dem bliver blødt op. Det giver landmændene lidt flere muligheder for at agere i tørken.

- Men det er jo ikke noget, der fjerner de enorme tab, tørken giver, siger Martin Merrild.

Landbruget havde en krise i 2014 og 2015, da EU indførte embargo mod Rusland. Efterfølgende er det gået bedre, men mange landmænd risikerer ifølge Martin Merrild af gå under i tørken.

- Der er ingen tvivl om, at nogle landmænd vil gå fallit på grund af tørken. Heldigvis har mange en robust nok økonomi til at komme igennem dette her.

- Men de landmænd, der har en trængt økonomi, vil miste deres kredit i banken, når tørken får budgettet til at falde fra hinanden, siger Martin Merrild.

Han understreger samtidigt, at hvis der ikke snart kommer vand, så vil tørken sætte sig spor ind i næste års høst også.

