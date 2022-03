EL åbne for tobaksforbud - De Radikale afventer detaljer

Enhedslisten er åbne for at se på regeringstanker om at forbyde tobakskøb, mens der er radikal skepsis.

Regeringen sigter efter en nikotinfri generation, og det kan "om nødvendigt" ske ved at forbyde folk født i og efter 2010 at købe cigaretter og andre nikotinprodukter.

De tanker er der politisk lydhørhed over for hos Enhedslisten.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund vil se det konkrete lovforslag først, men intentionen bakker han op om.

- Vi er altid positive over for forslag, der kan være med til at mindske ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen.

- Der må vi bare konstatere, at vi har en tobaksindustri, der er ufattelig aggressive og kreative i at få unge mennesker ind i et afhængighedsforhold af nikotin og tobak.

- Det er langt de færreste, der oplever tobak som noget, man bruger til rekreativt forbrug, altså en cigar engang imellem. Det handler om, at mange unge mennesker kommer ind i en afhængighed, siger han.

Overvejelserne om at forbyde køb af cigaretter og andre nikotinprodukter for kommende generationer er en del af regeringens sundhedsudspil, der blev præsenteret tirsdag.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har hentet inspiration i New Zealand. Her foreslog regeringen sidste år, at børn og unge født i eller efter 2008 aldrig skal have lov til at købe tobak.

Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for De Radikale, er mere skeptisk end støttepartikollegerne hos Enhedslisten.

Han roser regeringen for at gå ambitiøst til værks og deler ambitionen om en røgfri fremtid.

Men principielt synes han, det er en smule mærkeligt, hvis butikkerne i fremtiden skal spørge granvoksne mennesker, om de er født før 2010, såfremt de vil købe tobak.

- Om det her er den rigtige vej derhen, mangler jeg simpelt hen detaljer for at kunne sige, lyder det.

Ud over et forbud mod tobakskøb for kommende generationer ønsker regeringen også, at aldersgrænsen for køb af al alkohol bliver hævet til 18 år.

/ritzau/