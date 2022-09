EL vil hente 30 milliarder kroner til skattelettelser ved at beskatte firmaer, der har tjent på inflation.

EL: Beskat overnormal profit og giv skattelettelse for milliarder

Danske virksomheder, som "spinder guld" på inflationen, skal pålægges en engangsskat på 15 procent af deres såkaldte overnormale profitter i år.

Det foreslår Enhedslisten i et nyt udspil, som politisk leder Mai Villadsen tager med til de igangværende forhandlinger om inflationshjælp.

Med beskatningen anslår Enhedslisten at kunne hente mindst 30 milliarder kroner. Penge, som skal uddeles til inflationsramte borgere.

- Inflationen presser rigtig mange meget voldsomt. Derfor foreslår vi nu at give en stor engangsskattelettelse til over to millioner danskere, siger Mai Villadsen.

- Det er pensionister, børnefamilier, lavindkomstgrupper og studerende. Altså dem, der er særligt hårdt ramt af prisstigningerne.

Skattelettelsen vil være på op til 10.000 kroner i alt i 2022 og 2023.

Konkret skal der gives en skattelettelse til alle med en årlig indkomst på under 300.000 kroner gennem den grønne check.

Samtidig vil Enhedslisten løfte den supplerende grønne check til børnefamilier med op til 3000 kroner per barn i 2023.

Den såkaldte overnormale profit for virksomhederne skal defineres ved at tage gennemsnittet af de seneste fem års overskud og så beskatte den del af årets overskud, der ligger over gennemsnittet, med de 15 procent.

- Grunden til, at mange af dem har lavet ekstraordinært store overskud, er ikke nødvendigvis, at de har været dygtige eller innovative. Men fordi de har været særligt heldige, er prisstigningerne gået ned i deres lomme, fordi de enten har arbejdet i energisektoren eller eksempelvis fragtbranchen, siger Mai Villadsen.

Hun peger på virksomheder som Vattenfall, Ørsted, DSV og Mærsk som nogle, der vil blive ramt af partiets forslag.

Til TV 2 lyder det fra Ulrik Beck, cheføkonom i tænketanken Kraka, at der er flere udfordringer i Enhedslistens forslag.

Blandt andet kan det være svært at definere overnormal profit. Desuden kan det påvirke virksomheders investeringslyst i Danmark negativt, vurderer han.

Det sidste ser Mai Villadsen som en "dårlig undskyldning" fra virksomheder. Hun peger på, at Skatteministeriet har oplyst til partiet i et svar, at "beskatning af overnormal profit ikke vil reducere investeringer".

- Man har beskattet overnormal profit før i forskellige krisetider. Det har man både gjort i Danmark og i udlandet, og det har ikke betydet, at virksomhederne har ageret anderledes eller ikke er lykkedes godt i efterfølgende tider, siger hun videre.

EU-Kommissionen har desuden foreslået et loft over profit for energiselskaber, så pengene skal fordeles ud til udsatte forbrugere og mindre virksomheder.

- Jeg har til gode at se, hvordan Enhedslistens pakke kan spille sammen med det, siger Ulrik Beck til TV 2.

Fra Mai Villadsen lyder det, "at der ikke er nogen grund til at vente på handling fra EU's side".

/ritzau/