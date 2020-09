EL: Bramsen skal garantere en undersøgelse af kritik mod FE

Forsvarsministeren skal onsdag i åbent samråd om FE-sagen. Enhedslisten har bedt hende forklare sig.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) skal onsdag i samråd for at svare på, hvad der skal ske med de kritikpunkter mod Forsvarets Efterretningstjeneste, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, har fremlagt.

Det siger medlem af Forsvarsudvalget Eva Flyvholm (EL), der står bag samrådsindkaldelsen.

- Noget af det, jeg gerne vil høre fra ministeren, er en fuldstændig klokkeklar garanti for, at vi får en ordentlig undersøgelse af de meget alvorlige kritikpunkter. Og at vi kan forvente, at det skal lægges frem - også for offentligheden, siger hun.

I slutningen af august udsendte TET en senere meget omtalt pressemeddelelse. Her fremgik det, at tilsynet mistænker FE for både at have handlet i strid med loven og for efterfølgende at lyve om det.

