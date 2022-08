EL-byrådsgruppe i Aarhus kan ikke samarbejde og søger hjælp

De tre medlemmer af Aarhus Byråd fra Enhedslisten har anmodet partiet om et konflikthåndteringsforløb.

Enhedslistens tre medlemmer af byrådet i Aarhus arbejder så dårligt sammen, at de nu søger hjælp fra partiets forretningsudvalg.

Det oplyser byrådsgruppen i en pressemeddelelse ifølge TV2 Østjylland.

- Det er fremgået af pressen, at der er samarbejdsudfordringer i Enhedslistens byrådsgruppe i Århus. Dette er korrekt, og bestyrelsen i Århus har derfor anmodet Enhedslistens forretningsudvalg om at iværksætte et konflikthåndteringsforløb, skriver de tre byrådsmedlemmer.

De tre Aarhus-politikere er Thure Hastrup, Katrine Vinther Nielsen og Solveig Munk.

Meldingen kommer godt tre uger efter, at Enhedslisten stemmesluger i Aarhus, Laura Bryhl, trak sig fra byrådet.

Det skete ni dage efter, at hun var vendt tilbage til byrådet efter en sygeorlov, da hun var blevet syg med stress igen.

- Jeg oplevede, at mine stress-symptomer kom tilbage. Når man lige har været sygemeldt, er det vigtigt at være opmærksom på, sagde Laura Bryhl til TV 2 Østjylland 9. august.

- Jeg har været rigtig glad for arbejdet, men når man kommer tilbage, kommer man også tilbage til den hårde tone. Vi har haft vores interne problemer. Det er blevet bedre, men det er en lang proces.

Laura Bryhl sygemeldte sig i starten af marts og tog i april sygeorlov på ubestemt tid efter en sexisme- og chikanesag i partiet.

Partiveteranen Viggo Jonasen blev tidligere i år ekskluderet fra Enhedslisten efter næsten 30 år. Det skete, fordi to byrådsmedlemmer berettede om sexisme og chikane af blandt andet Laura Bryhl.

Han skulle blandt andet have omtalt Laura Bryhl som "studine".

Desuden skulle han have sagt, at hendes mange personlige stemmer skyldtes Bryhls udseende.

Viggo Jonasen har på trods af eksklusionen fastholdt, at han ikke har opført sig sexistisk.

Laura Bryhl er fortsat medlem af Enhedslisten, men hun forventer ikke at vende til arbejdet i byrådet i fremtiden.

Solveig Munk overtog Laura Bryhls faste plads i byrådet.

Ved kommunalvalget i 2021 fik Enhedslisten 9,9 procent af stemmerne i Aarhus Kommune. Partiet er det femtestørste i kommunen.

