EL: Danmark kan med krigsskib eskalere konflikt i Mellemøsten

Med indsættelsen af en fregat i Det Røde Hav risikerer Danmark at blive set som en part i den konflikt, der udspiller sig mellem Israel og Hamas.

Det mener Enhedslisten.

Samtidig kan indsatsen være med til at udbrede konflikten, siger partiets udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Her præsenterede regeringen sin plan om at sende en fregat til Det Røde Hav for at beskytte fragtskibe, der angribes med missiler og droner af Houthi-bevægelsen i Yemen.

Houthierne har tidligere sagt, at det skyldes Israels handlinger i Gazastriben.

- Deres argumentation for angrebene er, at de gør det for at ramme israelske interesser. Hvis man placerer et krigsskib i den region, så er det svært ikke at blive set som en part i den verserende krig, siger Trine Pertou Mach.

- Samtidig kan det øge risikoen for en regional storkonflikt. Det er det stik modsatte af, hvad Danmark bør gøre. Vi skal bruge vores politiske krudt på at få en varig våbenhvile.

Fra regeringens side lyder det, at der udelukkende er tale om en defensiv indsats. Fregatten skal blandt andet skabe sikkerhed for fragtskibene i Det Røde Hav ved at skyde missiler ned.

Ifølge regeringen er der et bredt flertal i Folketinget for at sende et dansk krigsskib afsted. Det vil efter planen indgå i en amerikanskledet indsats for maritim sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten.

Også dette stiller Enhedslisten sig kritisk over for.

- Vi mener, at man skal søge en international forankring, hvis man skal lave sådan en indsats, så det ikke blot er en tilfældig koalition af lande. Det er en farlig færd, at man gør det her, uden at det er sanktioneret af FN.

Spørgsmål: I anerkender, at det er farligt for fragtskibene at sejle i området. Hvad skal man gøre i stedet for det, regeringen vil gøre?

- Enten skal det være en internationalt sanktioneret aktion, eller også kan det være, at skibene i en periode skal sejle en anden vej. Så må man diskutere, om der skal være noget økonomisk kompensation, siger Trine Pertou Mach.

Alternativet til at sejle gennem Det Røde Hav og Suez-kanalen er at sejle syd om Afrika. Det er en længere vej og giver derfor forsinkelser for den internationale skibstrafik.

Danske Mærsk har været blandt de rederier, der har indstillet sejlads gennem Det Røde Hav grundet angrebene.

Siden det amerikanske initiativ til en defensiv indsats i området kom i stand, har Mærsk meldt ud, at man igen vil lade skibe sejle gennem Det Røde Hav.

