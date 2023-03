EL: Danmark stiller sig på forkert side med våbeneksport til Saudi-Arabien

Det gør Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, decideret rasende, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) igen vil tillade dansk våbeneksport til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater.

- Jeg betragter det som et fuldstændig rystende brud på den praksis, som vi har haft ind til nu, hvor vi netop ikke sælger våben til bekymrende regimer, siger Peder Hvelplund.

Siden 2018 og 2019 har våbeneksport til henholdsvis Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater været forbudt i Danmark. Men det forbud vil Lars Løkke Rasmussen ophæve, proklamerede han på forsiden af Politiken fredag.

Det var den daværende regering under Lars Løkke Rasmussen, der på det tidspunkt var statsminister og formand for Venstre, der tog beslutningen om at stoppe eksport til de to lande.

Det skete efter mordet på den saudiske journalist Kamal Khashoggi og at frygt for, at det militære udstyr kunne blive brugt i krigen mod Yemen.

- Jeg synes jo, at vi med Saudi-Arabien taler om et tyrannisk forbryderregime, som er homofobisk, som er kvindeundertrykkende og menneskerettighedskrænkende, og som deltager i en af de værste konflikter, som verden kan lægge øjne til lige nu - altså konflikten i Yemen, siger Hvelplund.

Udenrigsministeren erkender i Politiken, at det er et stort dilemma at tillade våbeneksport til de to lande igen, men at der i virkelighedens verden er brug for våben.

Det argument anerkender Peder Hvelplund ikke.

- Jeg mener, at vi bestemt står i en meget ustabil situation i verden, og derfor er der jo nu brug for en international retsorden. Og der handler det jo netop om at placere sig på den rigtige side af historien, siger han.

Konkret drejer det sig ifølge Politiken om, at der fremover kan blive givet tilladelse til eksport af våben, som eksempel kan være militære softwareprogrammer og radarreservedele.

Det kan også være dual-use produkter, der både kan anvendes civilt og militært.

Enhedslisten har nu kaldt udenrigsministeren i samråd, som der endnu ikke er en dato for, og vil også stille mundtlige paragraf 20-spørgsmål i Folketingssalen.

- Han må forklare, hvorfor vi har placeret sådan her på den internationale scene, for jeg synes, at det er en stærkt bekymrende udvikling, siger Peder Hvelplund.

