EL-folketingsmedlem vender tilbage efter hjernerystelse

Efter knap en måneds sygemelding på grund af eftervirkningerne fra en hjernerystelse er Enhedslistens Victoria Velasquez igen at finde i folketingsgruppen.

Det skriver hun fredag på Facebook.

Nogle af hendes ordførerskaber overlader hun i første omgang til Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, og partiets gruppeformand, Peder Hvelplund.

- Før valget var der ni af vores folketingsmedlemmer, der løftede de ordførerskaber, jeg har nu. Det er noget af en mundfuld, skriver Victoria Velasquez.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og for at jeg kommer så godt tilbage som muligt, og fordi jeg er i Enhedslistens folketingsgruppe, hvor vi passer virkelig godt på hinanden, så kommer jeg ikke til at skulle løfte alle de ordførerskaber til en start.

- Jeg er tilbage i Folketinget fra i dag af, og så starter jeg ud med at give den alt, hvad jeg har på beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet, mens Mai midlertidigt vil løfte opgaverne på børn, unge, undervisning, uddannelse samt forskningsområdet, og Peder vil midlertidigt løfte opgaverne på socialområdet, skriver hun.

23. marts meddelte Victoria Velasquez, at hun blev nødt til at sygemelde sig på grund af eftervirkningerne fra en hjernerystelse.

Hun har siddet i Folketinget siden 2019.

Mens hun var sygemeldt, sad hendes suppleant, Reza Javid, i Folketinget for Enhedslisten.

Partiet blev ved folketingsvalget 1. november sidste år reduceret fra 13 til ni folketingsmedlemmer.

/ritzau/