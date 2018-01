EL-folketingsmedlemmer risikerer at miste skattefrit tillæg

Enhedslisten skal på årsmødet i april diskutere, om partiets folketingsmedlemmer skal betale mere i partiskat.

Efter flere ugers intens debat om eftervederlag til politikere internt i Enhedslisten blusser der nu en ny debat op i venstrefløjspartiet.

Partiets folketingsmedlemmer skal ikke længere have lov til selv at beholde de godt 5000 kroner, som de hver måned får udbetalt i skattefri omkostningstillæg på lige fod med resten af Folketinget.

Sådan lyder et forslag fra medlem af Enhedslistens magtfulde hovedbestyrelse Jean Thierry. Det skriver DR Nyheder.

På det kommende årsmøde i april vil han have et forslag til afstemning om, at folketingsmedlemmerne skal betale partiskat af de 62.080 kroner om året, som de får udbetalt skattefrit.

- Vi er et socialistisk parti, og vi går ind for lighed. Og det her forslag giver mere lighed mellem folketingsmedlemmer og den øvrige befolkning.

- Det er vigtigt, at de folkevalgte ikke fjerner sig fra resten af befolkningen, siger Jean Thierry til DR Nyheder.

Ligesom de øvrige medlemmer af Folketinget har Enhedslistens folketingsmedlemmer i dag en grundløn på cirka 54.000 kroner om måneden før skat.

Men en del af de penge ryger i partikassen. Som folkevalgt i Enhedslisten må man kun have en løn, der svarer til en københavnsk metalarbejders løn - hvilket aktuelt er cirka 34.000 kroner før skat.

Men det regnestykke tager ikke højde for det skattefri omkostningstillæg.

Det betyder i praksis, at partiets 14 folketingsmedlemmer har flere penge end metalarbejderen - hvis de altså ikke bruger alle 5000 kroner hver måned på udgifter, der er forbundet med deres folketingsarbejde.

Jean Thierrys forslag anviser to muligheder for, at folketingsmedlemmerne deler det skattefrie omkostningstillæg med partiet:

Enten ved at 33 procent ryger i partikassen. Eller at alle 5000 kroner ryger i partikassen - der så refunderer folketingsmedlemmernes relevante udgifter, når de fremviser kvitteringer.

Finansordfører Pelle Dragsted vurderer, at han ikke bruger alle 5000 skattefrie kroner på udgifter.

- Jeg er positiv over for, om vi kan finde en løsning, som er anderledes end den, vi har i dag. Det, synes jeg, er en fuldstændig relevant diskussion at rejse, siger han til DR Nyheder.

Folketingsgruppen har før stillet forslag om, at man i stedet for at få udbetalt det faste beløb månedligt får refunderet sine faktiske udgifter i forbindelse med arbejdet som folketingsmedlem.

- Det kræver selvfølgelig lidt mere administration, uanset om det er en ordning, vi indfører i Enhedslisten eller i Folketinget, og det er selvfølgelig det, der kan tale imod, siger Pelle Dragsted til DR Nyheder.

SF har foreslår helt at afskaffe det skattefri omkostningstillæg.

