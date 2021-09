EL foreslår skattestigninger for de rigeste i nyt udspil

Enhedslisten fremlægger nu et ulighedsudspil, hvor målet ifølge partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, er to ting:

At skabe et mere "retfærdigt" samfund og at skaffe penge til klima og velfærd.

Det siger hun i et interview med Berlingske.

- Fundamentet for vores samfund skrider. Vi ser nu en situation, hvor nogen lever i sus og dus med alle muligheder, mens andre må vende hver krone. Det er uretfærdigt i et omfang, der kalder på hurtig handling, siger Mai Villadsen til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Helt konkret foreslår Enhedslisten markante skattestigninger for de rigeste danskere.

Partiet ønsker blandt andet en millionærskat, der lægger fem procentpoint ekstra på skatten for hver tjent million. Der er dog maks tale om 15 procentpoint ekstra.

Man vil altså skulle betale godt 70 procent i skat af den sidste krone, hvis man tjener mere end tre millioner kroner om året, skriver Berlingske.

Partiet vil også hæve beskatningen på aktie- og kapitalindkomst, således at den beskattes som almindelig lønindkomst.

For formuer på over tre millioner kroner forslår Enhedslisten også en skat på én procent. Partiet vil også afskaffe muligheden for at trække pensionsindskud fra i topskatten.

Det vil give indtægter for 17,1 milliarder kroner ifølge tal fra Enhedslisten - baseret på svar fra Skatteministeriet.

/ritzau/