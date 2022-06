En ting er at lave politiske aftaler med blå blok. Men det er noget helt andet af sidde i regering med dem.

EL frygter et skred mod højre efter statsministers melding

Statsminister Mette Frederiksen åbner søndag op for en diskussion om en regering hen over midten efter næste folketingsvalg.

Politisk ordfører Mai Villadsen (EL) forstår ikke, hvorfor statsministeren "lægger i kakkelovnen" til at løbe fra sine løfter om at styrke velfærden. Hun frygter et højreskred i dansk politik.

- Det er en enormt alvorlig melding, der også kommer til at betyde, at vi kommer til at være ekstremt overvågende og bruge alle vores vågne minutter og sekunder på at holde øje med, hvad regering foretager sig de næste måneder, siger hun.

Og selv om regeringen har lavet flere aftaler med blå blok - blandt andet kompromis om dansk sikkerhedspolitik - er det noget helt andet at sidde i regering med de blå partier, mener Villadsen.

- Et er at lave brede aftaler i løbet af en regeringsperiode. Noget andet er at sætte sig i ministerbilerne og regeringskontorerne sammen, siger Mai Villadsen.

En rød-blå regering skulle nemlig finde en fælles retning i alt. Og hun frygter, at det ville gå ud over nogle af de resultater, regeringen og dens støttepartier har opnået for velfærden, den grønne omstilling og de mest udsatte.

Men Enhedslisten selv ønsker ikke at gå i regering med Socialdemokratiet, det er deres udlændingepolitik for forskellig til. Og det kommer til at kræve indrømmelser og en rigtig retning, hvis partiet igen skal være parlamentarisk grundlag.

- Hvis vi i Enhedslisten igen skal lægge mandater til noget som helst, skal man trække i den rigtige retning og give os væsentlige politisk indrømmelser, siger Mai Villadsen.

Mens de blå partier har ikke ladet sig friste af statsministerens udmelding, er Radikale Venstre positivt stemt over for den.

Det skal ses i lyset af, at Radikale Venstre tidligere har sagt, at det ikke kan støtte en ny etpartiregering efter et valg.

/ritzau/