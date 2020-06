EL kalder blå partier hykleriske for støtte til Støjberg

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at nogle blå partier er gået for langt i støtten til Støjberg.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, langer i sin grundlovstale fredag ud efter de partier, der har støttet Venstres næstformand, Inger Støjberg, i forbindelse med afhøringerne i Instrukskommissionen.

Det siger Rosa Lund i sin tale, der bliver vist på Facebook.

Her kommer hun ind på sagen fra 2016, da Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Her blev der givet en ulovlig instruks fra Inger Støjbergs ministerium, og asylpar blev på ulovlig vis adskilt uden individuel sagsbehandling.

- Sagen handler ikke om, hvorvidt vi skal hjælpe unge piger ud af tvangsægteskaber. For det skal vi. Altid. Uden tøven. Vi skal give pigerne flere rettigheder, ikke tage nogen fra dem, siger Rosa Lund.

- Men Inger Støjberg har som minister ulovligt frataget dem deres ret til individuel sagsbehandling.

- De såkaldte lov og orden-partier i blå blok står på spring med både dobbeltstraf og fængsel, når en 16-årig begår hærværk i et udsat boligområde.

- Men samtidig bærer de Inger Støjberg rundt i guldstol for at have brudt loven som minister. Det er hyklerisk og fuldstændig uacceptabelt i et demokrati, siger Rosa Lund.

Nye Borgerlige har oprettet en hjemmeside, hvis formål er at støtte Inger Støjberg, mens Instrukskommissionen undersøger hendes rolle i forløbet om den ulovlige adskillelse af unge asylpar.

Formålet med hjemmesiden er også at samle penge ind til annoncer, der skal indrykkes for at støtte Støjberg.

Også Dansk Folkeparti har udtrykt markant støtte til Inger Støjberg i sagen.

Simon Emil Ammitzbøll-Bølle, der er formand for partiet Fremad, er lige som Rosa Lund meget kritisk over for støtten til Støjberg.

- Det handler om, at loven er lige for alle, og at ingen står over loven. Også ministre.

- Derfor er det ikke rart at se, hvordan Inger Støjberg agerer, og hvordan hendes slyngveninde fra Nye Borgerlige, Pernille Vermund, laver kampagner.

- Retsstaten finder ud af, hvem der har skyld, og hvordan det skal sanktioneres. Det er endnu et eksempel på, at Nye Borgerlige ikke er så glade for retsstaten, så det gør noget, siger han.

I sin tale grundlovsdag sagde Inger Støjberg:

- Her vil vi ikke have barnebrude. Mange af os vil endda kæmpe kampen for at beskytte pigerne. Også når det gør ondt.

- Jeg vil gerne takke alle, der støtter den kamp.

