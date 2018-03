Pape skal forklare slettede mails i Tibetsagen

Justitsministeren har allerede udtalt, at "det ser en smule mærkeligt ud" med slettede Tibetmails.

Enhedslisten kalder justitsminister Søren Pape (K) i samråd i sagen om sletningen af københavnske politichefers e-mailkonti i forbindelse med Tibetsagen.

Det sker efter DR-programmet P1 Orienterings historie om, at den øverste politiledelse fik slettet e-mails om Tibetsagen, hvor en ulovlig ordre blev givet.

Tibetsagen handler om demonstranter, som blev forhindret i at vifte med Tibet-flag under præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i 2012.

Sagen skaber mistillid til politiet. Det mener Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Hun undrede sig allerede i december, da Tibetkommissionen konkluderede, at det var to mellemledere i Københavns Politi, der på eget initiativ havde givet ordren om at fjerne flagene fra demonstranterne.

- Med DR-Orienterings afsløring mandag af, at fem af politiets topchefer fik slettet deres e-mailkonti, inden Tibetkommissionen kunne få adgang til dem, har vi en mulig forklaring, siger Rosa Lund i en skriftlig kommentar.

- Det skaber dyb mistillid til myndighederne, at vigtige e-mails kan være slettet i en kontroversiel sag, hvor nogle af vores helt centrale, grundlovssikrede rettigheder er på spil, siger hun.

Mandag udtalte Pape følgende til DR i en skriftlig kommentar til sagen:

- Der kan sikkert være forskellige årsager til, at myndighederne i dag ikke har ensartet praksis på området, men jeg synes, det ser en smule mærkeligt ud.

- Derfor vil Justitsministeriet nu se nærmere på området, og jeg kan samtidigt forstå, at Rigspolitiet allerede nu kigger på egne regler for opbevaring af slettede mails, sagde Pape.

Landsdommer Tuk Bagger var formand for Tibetkommissionen. Den skulle undersøge, hvorfor politiet krænkede folks ytringsfrihed.

Hun siger til P1 Orientering, der har fået en aktindsigt i sagen, at de slettede politimails har hindret en fuld opklaring af sagen.

Amnesty mener, at retssikkerheden er taberen i sagen. Det siger generalsekretær Trine Christensen.

- Det burde være en selvfølge, at politiet har faste procedurer for, hvordan de arkiverer og journaliserer den interne og eksterne kommunikation.

- Ikke mindst så den øverste ledelse kan kigges efter i sømmene, når det er relevant, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/