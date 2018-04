EL kræver fire havvindmølleparker inden 2030

Verdens største havvindmøllepark er ikke nok. Vi må have fire, mener EL's politiske ordfører Pernille Skipper.

Danmark skal skabe mindst fire danske havvindmølleparker inden 2030. Ellers kan vi ikke klare klimaudfordringerne med højere temperaturer og voksende vandstand i verdenshavene.

Det fastslår Enhedslistens politiske ordfører, Penille Skipper, ved partiets årsmøde i Korsgadehallen på Nørrebro i København.

- Regeringens energiudspil er desværre alt for lidt og alt for langsomt. Én havvindmøllepark kan godt lyde af meget. Men vi skal have fire-fem parker inden 2030, hvis vi skal nå vore egne mål, siger Pernille Skipper.

Ved årsmødet drøfter godt 600 delegerede Enhedslistens grønne plan. Partiets netop aftrådte klimaordfører, Maria Reumert Gjerding, vandt for nylig en stor personlig sejr, da hun blev formand for Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi skal gå foran. Det er virkelig vores ansvar. Vi skal løfte en større del af regningen, fordi vi har svinet og sviner mest. Herhjemme skal vi omlægge til vedvarende energi, havvindmøller og elektrificere vore jernbaner, siger hun.

Enhedslisten vil gøre landbruget grønnere med flere økologiske landmænd. Transporten skal gavne klimaet, så jernbanen får el-tog, og langt flere kører elbil som i Norge, hvor elbilerne stormer frem, påpeger Pernille Skipper.

- Flere elbiler. Mere økologi, siger Enhedslistens politiske ordfører.

Spørgsmål: Er klimaudfordringen større end den sociale udfordring?

- Man kan ikke sige, at vi er mere grønne end røde. Det røde og grønne kan ikke skilles ad. Det bærende i vores diskussion på årsmødet er: Hvordan får vi en social balance, mens vi lever bæredygtigt, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten vil også omfordele ressourcerne globalt, fordi Danmark og andre rige lande skal betale mere af regningen end fattige ulande, mener hun.

/ritzau/