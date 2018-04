EL kræver indflydelse på udlændingepolitik under S

EL kan vælte en S-regering, som ikke lytter til partiets krav, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

Socialdemokratiet kan ikke føre en stram udlændingepolitik alene med Venstre og Dansk Folkeparti, hvis partiformanden Mette Frederiksen afløser Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister efter næste valg.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, før partiets årsmøde i bededagsferien.

Selv om hun peger på Mette Frederiksen, stiller Enhedslisten krav. Opfyldes disse krav ikke, kan partiets hovedbestyrelse beslutte at trække tæppet væk under statsministeren.

- Bliver vi en del af et nyt flertal, så skal vi have indrømmelser. Også på udlændingeområdet. Ingen tvivl om det, siger Pernille Skipper.

Samtidig erkender hun, at odds er imod hende. Et bredt flertal i Folketinget - Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti - støtter en stram udlændingepolitik.

- Vi har desværre et stort flertal imod os. Desværre bliver det stadig mere ensomt i dansk politik at kæmpe en kamp for mennesker på flugt, mener Pernille Skipper.

Spørgsmål: Får Mette Frederiksen ikke Enhedslistens støtte som statsminister, hvis hun står fast på sin udlændingepolitik?

- Vi har lagt nogle nye værktøjer i værktøjskassen. Diskussionen om, hvornår de skal bruges, er sådan set lukket. Derfor bliver det en konkret vurdering i den enkelte situation, siger Pernille Skipper.

- Vi har også sagt meget klart, at vi peger på Mette Frederiksen. Men det er ikke sikkert, at det er betingelsesløst. Ingen er i tvivl om, hvad Enhedslisten slås for. Og hvad man får, hvis man stemmer på Enhedslisten.

På årsmødet ønsker hovedbestyrelsen støtte om at stille skærpede krav til en S-regering. Her hedder det blandt andet:

"Enhedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering".

/ritzau/