EL kræver milliarder af Mette Frederiksen til ligeløn efter valg

Hvis Enhedslisten skal pege på statsminister Mette Frederiksen (S) igen efter et valg, så "kræver" partiet at få "et tilsagn i regeringsforhandlinger om en lavt- og ligelønspulje på fem milliarder kroner".

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen til Avisen Danmark.

Puljen skal være en del af et forståelsespapir.

- Vi kommer jo af princip ikke med ultimative krav, men man skal høre det sådan, at dette er meget afgørende for, at vi kan lade en regering træde til, siger Mai Villadsen.

Hun har også en klar idé om, hvem der bør have andel i de fem milliarder kroner.

Det uddyber hun over for Ritzau.

- Arbejdsmarkedets parter må selv forhandle om midlerne. Men jeg forestiller mig bestemt, at det er nogle af dem, der er ramt af de problemer og udfordringer, som sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker, rengøringsassistenter og serviceassistenter.

- Nogle af de grupper, som er vitale for vores velfærdssamfund, men som i høj grad desværre flygter fra velfærden lige nu på grund af for dårligt arbejdsmiljø og en for lav løn, siger Mai Villadsen til Ritzau.

Hun kalder det "fuldstændig afgørende, at der kommer handling nu", og at puljen er et "krav, man ikke kommer udenom" i eventuelle regeringsforhandlinger på den anden side af et valg.

At kravet fremlægges nu skyldes, at alt peger på, at et valg er på vej, lyder det fra Mai Villadsen.

- Derfor synes jeg, det er vigtigt at melde ud for os, hvad vi prioriterer, når vi går ind til forhandlingerne, når vi forhåbentligt får de afgørende mandater.

De Radikales valgtrussel over for regeringen har deadline 4. oktober, når Folketinget åbner. Har regeringen ikke udskrevet valg på det tidspunkt, vil De Radikale vælte regeringen.

Ifølge Enhedslisten vil det dog koste omkring 20 milliarder kroner, hvis der helt skal gøres op med uligeløn i den offentlige sektor.

De fem milliarder kroner er, hvad partiet mener, "man kan gøre på kort sigt, som også vil gøre en forskel", lyder det i Avisen Danmark.

Det skal finansieres igennem enten en varig beskatning af virksomheders overnormale profitter eller gennem formuebeskatning, lyder det videre.

