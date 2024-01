EL-medlemmer dropper protest mod kongehuset og rejser sig i salen

Enhedslisten plejer at vise sin modstand mod kongehuset ved konsekvent at komme for sent i Folketingssalen, når de kongelige er til stede ved Folketingets åbning, så partiets medlemmer ikke behøver rejse sig for de kongelige.

Men mandag, da kongeparret besøgte Christiansborg, havde piben en anden lyd.

Fire folketingsmedlemmer fra Enhedslisten rejste sig op sammen med resten af Folketinget, da den kongelige familie gik ind på balkonen i Folketingssalen.

Resten af folketingsgruppen var "forhindret" i at deltage, oplyser partiet til Berlingske.

Ingen af Enhedslistens folketingsmedlemmer har dog valgt at deltage i den efterfølgende reception på Christiansborg for Danmarks nye regent, kong Frederik X.

Af Enhedslistens principprogram fremgår det, at "kongehuset skal nedlægges for at fjerne den sidste rest af enevælden".

Politisk ordfører Pelle Dragsted (EL) siger til TV 2, at det var "på tide at komme tilbage til vores arbejde".

- Det var et møde i Folketingssalen, og der synes vi, at det var passende at deltage.

- Vi er ikke blevet mere royale. Det er forkert, at nogen bliver født til bestemte poster og privilegier. Grundlæggende har vi et system, hvor vi har formået at adskille kongemagten fra demokratiet, siger Pelle Dragsted til TV 2.

Kun det grønlandske folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam fra partiet Siumut ankom for sent til mødet i salen og var dermed ikke med til at rejse sig for de kongelige.

Under mødet i Folketingssalen, som blev overværet af kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian, dronning Margrethe, prins Joachim og prinsesse Benedikte, var der to taler.

Først gik Folketingets formand, Søren Gade (V), på talerstolen og holdt tale, hvorefter statsminister Mette Frederiksen (S) fik ordet. Hun holdt både en tale og leverede en meddelelse fra kongen til Folketinget.

