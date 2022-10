EL: Ny regering skal garantere overholdelse af konventioner

EL-ordfører har åbnet for, at partiet kan støtte en regering trods Rwanda-planer. Politisk ordfører afviser.

Enhedslisten kan ikke støtte en regering, der indgår en aftale med Rwandas regering om et modtagecenter for asylansøgere.

Faktisk kan Enhedslisten ikke støtte en regering, som i det hele taget fører politik, der ikke overholder konventioner og menneskerettigheder. Det gælder også den nuværende S-regerings Rwanda-projekt.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL), som kalder det "en rød linje".

- For os er det helt afgørende, at hvis vi skal lade en regering træde til eller sidde på vores mandater, skal den leve op til konventioner og menneskerettigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det gælder selvfølgelig i forhold til Rwanda, men også alle andre tænkelige scenarier, hvor regeringen kunne tænkes at lave en politik, der bryder med konventioner og menneskerettigheder. Det er klart en rød linje for os, siger hun.

Udtalelsen fra Mai Villadsen kommer, efter at Politiken i avisen lørdag skriver, at Enhedslisten er åben for at støtte en regering, der indgår en aftale med Rwandas regering om et modtagecenter for asylansøgere.

- Jeg kan ikke afvise, at vi vil blive ved med at støtte en regering, der gør det her, siger udlændingeordfører Rosa Lund (EL) til Politiken.

Ordføreren bekræfter over for avisen, at Enhedslisten på den måde holder en dør åben for, at partiet kan støtte en regering, der laver en sådan aftale.

- Det gør vi, ja, siger hun.

Det er dog en udmelding, Mai Villadsen efterfølgende afviser over for Ritzau.

Hun siger, at det ikke er til forhandling, at regeringen skal føre en politik, der overholder menneskerettigheder og konventioner.

- Hvis den (regeringen, red.) ikke gør det, vil det udløse en afgrundsdyb alvorlig krise mellem os og den regering, der godt kan ende med, at den falder, fordi vi så ikke kan bakke den op, siger Mai Villadsen.

Spørgsmål: Men udtalelserne om Rwanda er noget, din egen udlændingeordfører siger. Så hun har sagt noget, der er forkert?

- Det er derfor, jeg nu præciserer, og Rosa Lund er ude og præcisere vores position og politik, siger Mai Villadsen.

/ritzau/