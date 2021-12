Støjberg vurderer selv, at hun vil blive smidt ud af Folketinget efter en fængselsdom på 60 dage.

EL: Problem at modstandere skal vurdere hinandens værdighed

Der står i Danmarks vigtigste lov, Grundloven, at et politisk flertal kan stemme et medlem ud af Folketinget, hvis vedkommende skønnes uværdig.

Retsordfører Rosa Lund (EL) mener dog, at det kan være udemokratisk, hvis politiske modstandere kan sende hinanden ud af Folketinget.

- Jeg synes, det er et problem, at jeg som en af Inger Støjbergs modstandere nu skal beslutte, om hun kan sidde herinde eller ej. Det synes jeg ikke, er et demokrati værdigt, siger Rosa Lund.

Hun udtaler sig tirsdag inden et møde i et udvalg, der skal se på Støjbergs værdighed.

Støjberg fik mandag en fængselsdom på 60 dage i Rigsretten, der er den blot anden i 100 år.

Rosa Lund regner med, at Enhedslistens folketingsgruppe vender sagen om Støjbergs værdighed på et møde torsdag morgen.

- Det har vi ikke taget beslutning om endnu. Jeg regner med, at vi gør det torsdag morgen. Vi skal beslutte, om Inger Støjberg kan fortsætte på sit mandat i Folketinget, siger Rosa Lund.

Støjberg vurderer selv, at hun vil blive kendt uværdig til at sidde i Folketinget.

Selv om et medlem bliver erklæret uværdig, kan vedkommende godt blive medlem af Folketinget igen engang i fremtiden.

Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller De Konservative har ønsket at forholde sig til spørgsmålet endnu.

