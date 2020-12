EL-profil bliver sygemeldt med stress og overbelastning

Eva Flyvholm er den seneste folketingspolitiker, der bliver sygemeldt efter en periode med stress.

Folketingsmedlemmet Eva Flyvholm fra Enhedslisten er blevet sygemeldt med stress og overbelastning.

Det skriver hun tirsdag i et opslag på Facebook.

- Gennem lang tid med stort arbejdspres og alvorlig sygdom i familien er jeg blevet slidt for meget ned.

- Derfor bliver jeg sygemeldt nu med stress og overbelastning, og trækker stikket et par måneder for at passe på mig selv og min familie, skriver hun.

Eva Flyvholm er Enhedslistens udenrigsordfører, en post som Søren Søndergaard nu overtager for en periode.

Suppleant Bruno Jerup kommer ind som midlertidigt folketingsmedlem og får ansvar for uddannelse, forsvar og it, skriver Eva Flyvholm.

Hun er den seneste blandt en række folketingsmedlemmer, som inden for det seneste års tid er blevet sygemeldt med blandt andet stress.

Det samme er sket for Alex Ahrendtsen (DF), Ida Auken (R) og Morten Østergaard (R).

Alex Ahrendtsen er siden vendt tilbage til arbejdet i Folketinget.

/ritzau/