EL-profil vil sætte fokus på PFAS-forbud i Europa-Parlamentet

Når Enhedslisten søndag aften vælger spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet næste år, så vil Per Clausen efter al sandsynlighed blive valgt.

Den erfarne nordjyske politiker vandt nemlig urafstemningen i partiet med næsten dobbelt så mange stemmer som nummer to, Frederikke Hellemann.

Per Clausen, der sad i Folketinget fra 2005 til 2015, har et forbud mod PFAS-stoffer som en mærkesag, han vil kæmpe for i Bruxelles, hvis han ender med at blive valgt ind i Europa-Parlamentet.

Tilbage i 2005 stillede han spørgsmål til daværende miljøminister Connie Hedegaard (K) om et nationalt forbud mod giftige fluorstoffer.

- Standardsvaret, som jeg også fik omkring PFAS, var, at det var rigtigt nok, at det var noget skidt, og det skulle der gøres noget ved.

- Men det skulle vi så afvente, at EU traf beslutning om. Det er jo sådan set den samme forklaring, vi fik for nylig, siger han.

Per Clausen, der siden 2013 har siddet i Aalborg Byråd, henviser til, at regeringen for nylig afviste Enhedslistens forslag om at lave et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter.

Forslaget havde opbakning fra SF, De Radikale, Alternativet, De Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) sætter sin lid til, at der kan findes en løsning om et forbud i EU.

PFAS er en samlet betegnelse for mindst 10.000 forskellige fluorholdige stoffer, som begyndte at blive brugt i 1950'erne.

Stofferne er svære at nedbryde og bliver derfor kaldt evighedsstoffer. De anvendes i for eksempel imprægneringsmidler, elektronik, tekstiler og maling.

Per Clausen mener, det er meget kritisabelt, at der endnu ikke er fundet en løsning på problemerne med de fluorholdige stoffer.

- Det er jo et udtryk for, at skiftende regeringer og skiftende flertal i Folketinget på de her områder har svigtet totalt i forhold til de interesser, som borgere, naturen og miljøet har i forhold til at blive beskyttet.

- PFAS er pludselig vokset frem til at blive en kæmpe sag, og det gør det selvfølgelig særligt interessant at følge op på det, siger han.

Nikolaj Villumsen blev i 2019 valgt ind Europa-Parlamentet for Enhedslisten, men han stopper efter valget næste år.

