EL savner et reelt opgør med børnefattigdom i nyt udspil

Støttepartier mener, at der skal mere til for at afskaffe børnefattigdom, end kommission lægger op til.

Anbefalinger fra Ydelseskommissionen betyder, at titusinder af børn fortsat vil være i "lavindkomstgruppen". Og dermed er anbefalingerne ikke det opgør med børnefattigdom, som flere af regeringens støttepartier kræver.

Kommissionen, hvis udspil blev offentliggjort mandag, har anbefalet at fjerne kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen og samtidig forenkle de sociale ydelser. Timereglen pålægger kontanthjælpsmodtagere at arbejde mindst 225 timer om året. I modsat fald trækkes man i ydelse.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten Victoria Velasquez "kvitterer" for, at Ydelseskommissionen lægger op til at fjerne kontanthjælpsloftet.

- Men jeg er meget bekymret over, at tusindvis af børn efter disse anbefalinger stadig vil vokse op i fattigdom. Vi ved, hvor alvorlige konsekvenserne er af at vokse op i fattigdom, siger hun og fortsætter:

- Jeg mener slet ikke, vi har råd til at lade være med at hjælpe de her børn. Vi skal sikre, at man som barn kan være en del af fællesskabet, gå til fodbold og ikke har ondt i maven over at skulle holde fødselsdag.

Lavindkomstgruppen er ikke defineret ved en specifik indtægt, men som personer, der har en disponibel indkomst på under 50 procent af medianindkomsten.

Ifølge Ydelseskommissionen vil dens anbefalinger betyde, at der er 40.300 børn i kontanthjælpsfamilier i lavindkomstgruppen, 4100 færre end uden anbefalingerne.

Ser man mere bredt, vil anbefalingerne løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen ifølge kommissionen. Ifølge tænketanken Cepos var der i 2019 lige under 60.000 børn i gruppen.

- Endelig bliver kontanthjælpsloftet afskaffet! Det har været helt afgørende for SF! Vigtigt skridt! Men der skal mere til, hvis vi skal afskaffe børnefattigdom, skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på Twitter om anbefalingerne.

På Twitter skriver De Radikales Samira Nawa:

- Førstehåndsindtryk af anbefalinger fra Ydelseskommissionen er positivt. Men der er også nogle ting, jeg skal have boret lidt i.

