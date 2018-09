EL: Staten bør kunne overtage Danske Bank ved dom for hvidvask

Hvis Danske Bank dømmes for hvidvask, bør den opsluges af staten, mener Enhedslisten. Ekspert er dybt uenig.

Hvis en bank gør sig skyldig i gentagne eller grove overtrædelser af hvidvaskloven, kan staten fratage retten til at drive bank.

Derfor vil Enhedslisten have undersøgt, om statens selskab Finansiel Stabilitet kan overtage Danske Bank, hvis den bliver dømt for kriminalitet og hvidvask af milliarder af kroner.

- Nok må være nok. Hvis Danske Bank bliver dømt for den omfattende kriminalitet, mener vi ikke, at den skal have lov til at drive en så vigtig del af vores samfundsstruktur, så må samfundet tage over.

- Den var hovedskurk under finanskrisen og har i de seneste år skruet markant op for gebyrer og bidragssatser og udbetalt enorme udbytter til aktionærerne, siger erhvervsordfører Pelle Dragsted (EL).

Han har bedt erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov (K) om at undersøge muligheden for det.

I sidste uge blev kontrollen af Københavns Andelskasse overtaget af Finansiel Stabilitet, fordi andelskassen undersøges for hvidvask, hvilket flere har draget paralleller til.

Onsdag er en skæbnedag for Danske Bank, når banken offentliggør en længe ventet undersøgelse om hvidvask for milliarder.

Ifølge Berlingske Business er bankens estiske afdeling blevet brugt til at hvidvaske mindst 53 milliarder kroner i perioden 2007 til 2015.

Topchef Thomas Borgen blev ifølge Financial Times i 2013 advaret om de mistænkelige kunder, og sagen kan ende med at blive afslutningen på hans mere end 20 år i Danske Bank.

Pelle Dragsted mener, at det vil være markant anderledes, hvis staten overtager, for så bliver der "ryddet op i den grådighedskultur, som er årsag til skandalen".

- Når man ikke får lukket ned for hvidvask trods utallige advarsler, så handler det om, at man har tjent gode penge på at lade det her ske. Når det offentlige går ind, er det ikke grådighed, der driver værket, siger han.

Spørgsmål: Hvorfor kan banken ikke selv rydde op i de eventuelle brodne kar i stedet for, at staten skal gøre det?

- Det er udmærket, hvis banker kan rydde op selv, men der må også være grænser for, hvad man som samfund skal stå model til, siger han.

Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, opfatter det ikke som et gangbart forslag.

- Det kan godt være, det er mange penge, der er blevet hvidvasket i Estland, men det er en meget lille del af Danske Bank, der ikke kendetegnes ved at være en grov overtræder generelt, siger han.

Han påpeger, at det ikke "dur, at staten overtager alle banker, som hvidvasker".

- Hvis det er grov kriminalitet, kan man fratage banken retten til at drive bank. Men aktiverne er stadigvæk aktionærernes, og de kan sætte deres virksomhed i drift hos en anden, der har en banklicens. Det er et helt utopisk forslag, siger han.

Finansiel Stabilitet er ejet af staten og har til opgave at sikre finansiel stabilitet i Danmark - blandt andet ved afvikling af nødlidende selskaber.

Selskabet blev stiftet ved finanskrisens begyndelse i 2008 som følge af en aftale mellem staten og de danske banker.

