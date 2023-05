EL-strateg: Regeringen bruger falsk krisefortælling som undskyldning

En omvendt Komiske Ali er lig med en Tragiske Nicolai.

Sådan lyder det fra Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, lørdag fra talerstolen ved partiets årsmøde i Hafnia-Hallen i København.

Partiets mangeårige chefstrateg har fundet den verbale grovfil frem i sin beskrivelse af finansminister Nicolai Wammen (S).

Dragsted sammenligner finansministeren med den tidligere irakiske informationsminister, der fik tilnavnet Komiske Ali, fordi han under Irak-krigen stædigt fastholdt, at Irak skam ikke var ved at blive invaderet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvor Wammen sådan krampagtigt holder fast i, at vi har en krise i den offentlige økonomi. På trods af, at alle tal fra virkeligheden siger det modsatte.

- Der er en historisk lav ledighed, gælden er væk, vi har det største overskud på de offentlige finanser i EU.

- Og selv efter, at han lige har fundet 16 milliarder kroner mere i fælleskassen, så holder han fast i fortællingen, den der fatamorganiske krisefortælling. Man kunne vel kalde ham en slags Tragiske Nicolai, siger Pelle Dragsted.

Finansordføreren henviser til, at regeringen tirsdag opjusterede det økonomiske råderum frem mod 2030 med 16 milliarder kroner. Råderummet er en opgørelse over statens forventede overskud i fremtiden.

Pelle Dragsteds udfald mod Nicolai Wammen sker under en debat på årsmødet om den politiske situation.

Den er mildest talt noget møg for Enhedslisten, der efter folketingsvalget i november sidste år blev skrottet af Socialdemokratiet som støtteparti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Socialdemokratiet valgte i stedet at lave en flertalsregering sammen med Venstre og Moderaterne. Det skete ikke mindst med henblik på at lave aftaler om økonomiske reformer for at fremtidssikre Danmarks økonomi.

Men den fortælling er falsk, mener altså Pelle Dragsted.

- Vi skal spørge os selv: Hvorfor holder regeringen og Tragiske Nicolai fast i den her fortælling. Det gør de, fordi det er deres eneste undskyldning for at fortsætte deres højreorienterede nedskæringspolitik sammen med højrefløjen.

- For det er åbenlyst ellers, at krisen i vores velfærd, for dér er der en krise, den skyldes politiske valg. At det ikke er pengene, der mangler, men viljen til at genrejse vores velfærd.

- Den vilje har Enhedslisten, og vi vil give Tragiske Nicolai og de andre dommedagsprofeter kamp til stregen, siger Pelle Dragsted.

/ritzau/