EL vælger Per Clausen som spidskandidat til Europa-Parlamentet

Enhedslisten har søndag aften valgt sin spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet næste år.

Spidskandidaten, som blev fundet ved en afstemning på partiets årsmøde i København, bliver ikke overraskende 68-årige Per Clausen, som tidligere har siddet i Folketinget i ti år.

Han havde i forvejen vundet en urafstemning i partiet med næsten dobbelt så mange stemmer som nummer to, Frederikke Hellemann.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, for jeg vil gerne føre nogle af de politiske kampe, jeg har været involveret i her i Danmark, i Europa-Parlamentet, siger Per Clausen.

- Man må bare se i øjnene, at rigtig meget magt og mange beslutninger er flyttet derned.

- Så skal man også være dér og kæmpe for de sager, man går ind for, siger den nordjyske politiker, der siden 2013 har været valgt i Aalborg Byråd.

Søndagens afstemning i Hafnia-Hallen handlede om, at medlemmerne skulle godkende en liste med Per Clausen, Frederikke Hellemann, Nana Højlund og Ludvig Goldschmidt som henholdsvis nummer et, to, tre og fire på kandidatlisten til valget til Europa-Parlamentet.

Det krævede et flertal på to tredjedele af stemmerne, og med stemmerne 248 for, 11 imod og 18 hverken for eller imod lykkedes det uden problemer.

Enhedslisten stillede i 2019 for første gang op til valget til Europa-Parlamentet, og partiet fik valgt Nikolaj Villumsen ind. Han stopper næste år på grund af Enhedslistens interne rotationsregler.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten er dog tidligere blevet valgt til Europa-Parlamentet, men for Folkebevægelsen mod EU.

Hvis Per Clausen bliver valgt ind i Europa-Parlamentet, har han et forbud mod PFAS-stoffer højt på sin dagsorden.

- Jeg kommer i første omgang til at fokusere på hele spørgsmålet om nogle af de farlige og hormonforstyrrende kemikalier, som vi i årevis har kæmpet for at få gjort forbudt. Og hvor man fra den danske regerings side igen og igen har gentaget, at nu skulle vi lige have et forbud på plads i EU.

- Nu vil jeg prøve at se, om der kan sættes yderligere skub i den proces i Europa-Parlamentet.

- Men selvfølgelig også bruge de forbindelser, jeg har i Danmark, til at forsøge at opnå resultater ved et forenet pres mellem den indsats, vi kan yde i Folketinget, og den indsats, vi kan yde i Europa-Parlamentet, siger han.

Valget til Europa-Parlamentet finder sted i perioden 6.-9. juni næste år i de lande, der er med i EU. Den nøjagtige valgdato i Danmark er endnu ikke fastlagt.

/ritzau/