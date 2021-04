EL vil have barn med ptsd ud af Syrien og til Danmark nu

En 4-årig pige med posttraumatisk stressforstyrrelse sidder fortsat i Al-Roj-lejren i Syrien.

Regeringens støtteparti Enhedslisten vil have en 4-årig pige med posttraumatisk stressforstyrrelse (ptsd), der sidder i syrisk fangelejr, til Danmark omgående.

Det siger rets- og udlændingeordfører Rosa Lund (EL).

- Vi har længe vidst, at denne pige var rigtig syg. Allerede i november kom det frem, at hun havde ptsd. Det kan kun gå for langsomt med at få den pige hjem, siger Rosa Lund.

For mere end to måneder siden oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ifølge Politiken på et lukket samråd, at regeringen overvejede at hente pigen til Danmark. Men det er ikke sket.

Ifølge notatet forklarede Kofod, at Udenrigsministeriet 28. januar havde modtaget en vurdering fra en dansk ekspert i børnepsykiatri.

Ministeriet havde bedt eksperten gennemgå tidligere lægefaglige vurderinger, hvor pigen var blevet diagnosticeret med ptsd.

På det lukkede samråd sagde Kofod følgende ifølge Politiken:

- På den baggrund er det Udenrigsministeriets vurdering, at pigen falder inden for regeringens linje for, hvornår en eventuel medicinsk evakuering til Danmark skal overvejes.

Ifølge Enhedslisten skal pigen hentes til Danmark med sin mor. Netop det har længe været et politisk stridspunkt.

- Det, der står i pigens lægeerklæring, er, at hun vil få det værre, hvis hun bliver adskilt fra sin mor, siger Rosa Lund.

Regeringen har længe afvist at tage børnene hjem. Trods pres fra Enhedslisten og de andre støttepartier SF og De Radikale.

Fra regeringens side ønsker man nemlig ikke børnenes forældre til Danmark. Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) og har dermed vendt Danmark ryggen, lyder det.

I øjeblikket sidder i alt 19 børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre. I hvert fald hvad Udenrigsministeriet kender til. Disse er fordelt på seks mødre.

I påsken meldte regeringen ud, at den opretter en såkaldt taskforce, altså en arbejdsgruppe, som skal finde løsninger til at få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark. Uden deres forældre. Senest 15. maj skal arbejdsgruppen komme med løsninger.

/ritzau/