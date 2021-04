EL vil have flere børn og unge tilbage på skolebænken

Ifølge Enhedslisten står 5.-8.-klasse først for, når flere børn og unge skal tilbage i skole.

Enhedslistens hovedprioritet er at få flere børn og unge fysisk tilbage på skolebænken.

Det siger Mai Villadsen, politisk ordfører for regeringens støtteparti, forud for genåbningsforhandlinger torsdag.

I øjeblikket dropper folkeskoler landet over muligheden for udeundervisning af eksempelvis 5.-8.-klasse, fordi det er for besværligt.

Desuden kan studerende på gymnasier og universiteter godt gå på bar, men ikke komme på deres uddannelsessteder så meget.

De blå partier anført af Venstre kræver børn og unge fuldt tilbage i skole og på uddannelse.

- Nu hvor vi både har åbnet for Superligaen (landets bedste fodboldrække må igen have et antal tilskuere på lægterne, red.) og barer, så er det på sin plads at give flere børn og unge mere tid i skole, siger Villadsen.

Om det betyder en fuld genåbning, som de borgerlige partier ønsker, ved hun ikke.

- Det kommer ærlig talt an på, hvad myndighederne siger, og hvordan de vurderer scenarierne.

- Jeg håber, at vi lige giver det et par dage mere, før vi kan se, hvordan smitten udvikler sig. Men for mig at se, så står 5.-8.-klasse først for.

- De er kun tilbage på halvtid i skolen, så de er vores førsteprioritet. Og så er der også en masse unge på de videregående uddannelser, der mødes meget lidt, siger Villadsen.

Efter planen begynder den næste fase af genåbningen 6. maj. Og der er desuden aftalt en yderligere genåbning fra 21. maj blandt et stort flertal i Folketinget.

Venstre har dog allerede givet udtryk for, at elementerne fra 21. maj bør rykkes frem til 6. maj.

/ritzau/