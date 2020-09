EL vil have ministergaranti for stop af FE-overvågning

Forsvarets Efterretningstjeneste kan have brudt regler om indsamling af danske oplysninger, erfarer medie.

Det er "ekstremt bekymrende", at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) målrettet indsamler oplysninger om danskere, som DR Nyheder erfarer.

Derfor er der brug for, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) garanterer, at den tilsyneladende ulovlige praksis ikke finder sted, eller får den stoppet.

Det mener Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

- Det kalder på, at man bliver nødt til at gå ud mere aktivt og komme med nogle forsikringer om, at der ikke lige nu foregår en fuldstændig systematisk overvågning af vores helt almindelige kommunikation.

- For det er altså ulovligt. Og det kan vi ikke bare sidde overhørig og acceptere, hvis det får lov at fortsætte i årevis, mens en undersøgelse står på. Og hvis der foregår ulovlig masseovervågning, som det bliver skitseret, skal det stoppes, siger hun.

Ifølge DR Nyheder er en af konklusionerne i en redegørelse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) for nylig afleverede til Trine Bramsen, at FE målrettet indsamler oplysninger om danskere.

Mediet skriver, at redegørelsen beskriver, hvorfor der ifølge tilsynet ikke er tale om rene tilfældighedsfund, når FE i samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA får oplysninger om danskere og danske virksomheder via kabler.

Dermed kan FE have brudt en af de klare regler, der gælder for den danske militær- og udenrigsefterretningstjeneste.

Det skyldes, at FE alene er sat i verden for at beskytte Danmark mod trusler udefra og for at varetage danske interesser i udlandet. FE må derfor kun komme i besiddelse af danske oplysninger ved en tilfældighed.

