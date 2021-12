EL vil vente med nye restriktioner trods stigende smitte

Der er ifølge Enhedslisten ikke nye restriktioner på vej lige med det samme, selv om Statens Serum Institut (SSI) har meldt ud, at antallet af smittede ventes at stige til over 10.000 om dagen, og at Omikron-varianten vil blive den mest dominerende inden længe.

Det siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, tirsdag.

Mandag deltog Hvelplund i et virtuelt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og sundhedsmyndighederne om den aktuelle coronasituation i Danmark.

- Det er klart, at det er et bekymrende scenarie. Vi kan se, at antallet af smittede stiger forholdsvis drastisk og kommer til at gøre det over de kommende dage og uger.

- Det vil også have en effekt i forhold til antallet af indlagte. Derfor risikerer vi at stå med større kapacitetsproblemer i sundhedsvæsnet, end vi gør vi lige nu, siger Hvelplund.

Et flertal i Folketinget blev i sidste uge enige om en række nye restriktioner for at bremse smitten. Blandt andet er det gået ud over nattelivet. Disse restriktioner skal have lov til at virke, siger Hvelplund.

- Lige nu er det kloge at se, hvordan de restriktioner, som vi har meldt ud, virker, om at få større viden om Omikron, og om at få så mange som muligt vaccineret med det tredje stik.

- Og det er klart, at vi skal have et blik på sundhedsvæsnet, hvor vi både skal udbygge kapaciteten, men også fastholde og rekruttere det nødvendige personale, som vi har så desperat mangel på, siger han.

Der skal også ses på behandlingsgarantien, mener Enhedslisten.

- Det er klart, at vi har fra Enhedslistens side anbefaler regeringen, at den sikrer, at de prioriteringer, der foregår i sundhedsvæsnet, at de bliver foretaget ud fra rent sundhedsfaglige kriterier.

- Og det betyder, at man bliver nødt til at suspendere behandlingsgarantien, så vi sikrer, at det er de patienter med mest akut og størst behov for behandling, der også bliver behandlet først, siger Hvelplund.

/ritzau/