Elbæk er fortrøstningsfuld efter højdramatisk valgkamp

Alternativets leder, Uffe Elbæk, frygter ikke folketingsvalget, selv om partiet står til tilbagegang.

Som den første af de opstillede partiers ledere har Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder, onsdag formiddag afgivet sin stemme i Grøndal Multicenter i København. Og han er rolig, fortæller han storsmilende.

- Jeg er meget rolig. Det kan lyde paradoksalt, men det er nok, fordi alle vores kandidater har gjort det hammergodt og har været tro mod projektet, sagde han, inden han gik ind i stemmeboksen.

Alternativet står til tilbagegang i meningsmålingerne, og holdopstillingen på Christiansborg kommer - uanset udfaldet af valget - til at se anderledes ud i den kommende valgperiode.

Uffe Elbæk beskriver valgkampen som "helt særlig" med flere overraskelser.

- Det har været højdramatisk, og samtidig - på grund af valgkampens længde - har der været en ro over det, siger Uffe Elbæk.

Han henviser blandt andet til det indvandrerkritiske parti Stram Kurs med Rasmus Paludan i spidsen som en af valgkampens mærkværdige indslag.

Uffe Elbæk satte krydset ved sig sit eget navn, fortæller han efterfølgende.

- Så egocentrisk er jeg alligevel, siger han.

Om den tilbagegang, som Alternativet ifølge meningsmålingerne står til, forsikrer Uffe Elbæk, at det er "helt i orden".

- Jeg håber selvfølgelig på, at vi får et godt valg.

- Men vi kom jo bragende ind på den politiske scene i 2015, og jeg har det helt fint med det, hvis vi får et lidt ringere valg i år, siger Uffe Elbæk.

Partiet stillede op til folketingsvalget for første gang i 2015. Hele 4,8 procent af vælgerne stemte på liste Å, som dermed fik 9 mandater.

Medvinden er dog aftaget det seneste år, hvor flere møgsager har belastet partiet. Partiets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, måtte trække sig efter at have brugt 130.000 kroner på sit kontor.

Og nogle af partiets folketingsmedlemmer er blevet kritiseret for dobbeltmoral, i forbindelse med at de har været på mange flyrejser. Der har også været intern ballade i partiet, som er blevet kritiseret for at være for topstyret.

Alternativet har miljø og klima højt på dagsordenen, og det grønne fokus skinner igennem på alle politikområder.

