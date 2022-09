Elbæk forlader Frie Grønne og er tilbage hos Alternativet

Folketingsmedlem Uffe Elbæk har meldt sig ud af Frie Grønne og gør comeback hos Alternativet.

Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, oplyser til Ekstra Bladet, at Elbæk vender tilbage til partiet, som han var med til at stifte, men også forlod.

- Det, synes jeg, er en virkelig glædelig nyhed. Vi har opfordret til sammenlægning, og jeg er rigtig glad for, at Uffe Elbæk synes, det giver mening at komme tilbage til Alternativet og kæmpe for den grønne dagsorden, siger Rosenkilde til Ekstra Bladet.

Elbæk har i forvejen meddelt, at han ikke genopstiller i forbindelse med næste folketingsvalg.

På det seneste har der været knas mellem Elbæk og Frie Grønne, efter at Elbæk talte for, at partiet skulle slå sig sammen med Grøn Alliance og Alternativet.

Det er også skyld i bruddet, siger Elbæk til Politiken.

- Jeg ser egentlig Frie Grønne og Alternativet som højre og venstre hjernehalvdel i samme politiske projekt. Og det har jeg så selvfølgelig rejst internt, og havde håbet på at der ville være lydhørhed over for det.

- Men det er der ikke. Der er en anden politisk analyse af situationen, og Frie Grønne kan ikke se sig i en fusion med Alternativet, og ønsker at gå ind i den kommende valgkamp som det parti, det er i dag, siger Elbæk til Politiken.

I øjeblikket viser diverse meningsmålinger, at hverken Alternativet, Frie Grønne og Grøn Alliance kommer ind i Folketinget ved næste valg.

Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, konstaterer til B.T., at Elbæks exit ikke kommer som den store overraskelse.

Elbæk har siddet i Folketinget siden 2011. Dengang blev han valgt ind for De Radikale. Og fra 2011 til 2012 var han kulturminister.

Han forlod frivilligt posten, da der blev sået tvivl om Elbæks habilitet i forbindelse med nogle middage betalt af Kulturministeriet. Siden frikendte Rigsrevisionen dog Elbæk for anklagerne.

Elbæk takkede også af hos De Radikale og stiftede i stedet for Alternativet. I 2013 lignede det en kamp mod alle odds at få Alternativet valgt til Folketinget.

Men det lykkedes i 2015. Med Elbæk i front stormede partiet ind i Folketinget med hele ni mandater. Elbæks nye parti blev endda stærkere repræsenteret end De Radikale.

I begyndelsen af 2020, lige inden coronakrisen overtog alle overskrifter, forlod Elbæk Alternativet sammen med tre andre folketingsmedlemmer grundet utilfredshed med daværende leder for Alternativet, Josephine Fock. Dermed efterlod kvartetten Torsten Gejl som ene folketingsmedlem for Alternativet.

Sammen med Sikandar Siddique og Susanne Zimmer, der også forlod Alternativet på samme tid som Elbæk, var han kort tid efter med til at stifte Frie Grønne.

Elbæks comeback til Alternativet betyder, at både Alternativet og Frie Grønne nu har to mandater i Folketinget.

Næste folketingsvalg skal senest afholdes 4. juni 2023. Men i øjeblikket fylder rygterne om en snarlig valgudskrivelse meget i den politiske dagsorden på Christiansborg.

/ritzau/