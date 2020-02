Elbæk holder munden lukket offentligt om Fock-episoder

Uroen om Alternativets leder, Josephine Fock, raser. Uffe Elbæk er involveret, men holder kortene tæt.

Uffe Elbæk vil offentligt forholde sig tavs om de episoder med Josephine Fock, som han selv har været vidne til eller har været bekendt med, da han var leder for partiet.

Det oplyser Elbæk til Ritzau.

Fock, som 1. februar blev valgt til Alternativets nye leder, er efterfølgende blevet kritiseret heftigt for sin ledelsesstil, da hun sad i Folketinget for partiet fra 2015 til 2018.

Tidligere på ugen meddelte Elbæk, at han vil fortælle partiets hovedbestyrelse om de episoder med Fock, som han kender til.

Elbæk ønsker "af hensyn til processen, som hovedbestyrelsen har tilrettelagt" ikke at kommentere, om han allerede har fortalt hovedbestyrelsen om sine oplevelser. Elbæk tilføjer, at han ikke har yderligere kommentarer.

Information bragte lørdag for en uge siden en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Det har fået partiets hovedbestyrelse til at invitere kilderne til at kontakte hovedbestyrelsen og fortælle om deres oplevelser. Efterfølgende meldte Elbæk sig altså på banen.

Tirsdag sagde hovedbestyrelsen i øvrigt, at den bakkede op om Fock. Hun har selv fortalt, at hun ikke kan genkende det billede, der tegnes af hende.

Fredag var der yderligere ballade i Alternativet. Her kom det frem, at gruppeformanden for Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation, Fanny Broholm, undrede sig over hovedbestyrelsens støtte til Fock.

Samme dag, som Information bragte historien, skrev Broholm nemlig en mail til talsperson for hovedbestyrelsen Jesper Callesen.

- Jeg er yderst rystet over, at JF (Josephine Fock, red.) nu er vores politiske leder, idet jeg efter et meget tæt samarbejde med hende over en toårig periode fandt hende ekstremt grænseoverskridende i sin adfærd over for mig og generelt, skrev Broholm i mailen, som Information har set.

Fredag meddelte tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld desuden, at han har meldt sig ud af Alternativet. Han var med til at stifte partiet. Sammen med Elbæk og Fock i øvrigt.

- Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for enhver. Partiets sjæl er ædt op indefra, skrev Niko Grünfeld i begyndelsen af et indlæg i Politiken.

I hans øjne har fløjkrige og manglende ledelse ført til en "syg politisk kultur" i partiet.

/ritzau/