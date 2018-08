Elbæk om fremtiden: Jeg bliver som politisk leder uanset

Selv hvis Uffe Elbæk ikke bliver statsminister efter næste valg, bliver han som Alternativets politiske leder.

Så sent som i maj gentog Uffe Elbæk, at han på et tidspunkt i næste valgperiode ville stoppe som Alternativets politiske leder.

Siden har han meldt sit statsministerkandidatur, og nu er holdningen en anden.

- Jeg bliver i den grad, siger Elbæk fredag i forbindelse med partiets sommergruppemøde i København.

- Det, der ændrede hele vores vurdering, var, at Socialdemokratiet grundlovsdag sagde, at man ønskede at danne en etpartiregering og ikke ønskede at danne regering med De Radikale, siger han.

Det var ifølge Elbæk "et frihedsbrev" fra Socialdemokratiet til alle andre partier.

- Jeg er i den grad politisk leder, uagtet hvordan valgresultatet bliver efter næste valg, siger Elbæk.

/ritzau/