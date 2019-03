Elbæk: Løkke bør indkalde til klimaforhandlinger

Statsministeren kalder global opvarmning for det største problem i vores tid. Det forpligter, mener Elbæk.

Vor tids allerstørste problem. Det handler om menneskehedens overlevelse.

Sådan lød det torsdag formiddag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han talte om global opvarmning ved en konference arrangeret af Altinget og Mandag Morgen.

Og Mette Frederiksen, der talte efter statsministeren, var på samme linje: Klimaforandringerne kræver politisk handling.

Dermed burde Uffe Elbæk, der som leder af Alternativet står i spidsen for den selvudråbte grønne blok i Folketinget, være tilfreds. For uanset hvem der bliver statsminister efter valget, må man jo forvente, at klimaet får høj prioritet.

Alligevel er Elbæk forbeholden.

- Hvis man virkelig mente det her dybt inde i hjertet, så havde statsministeren jo indkaldt samtlige danske partiledere til debat om, hvordan vi omstiller hele det danske samfund, siger han.

Står det til Alternativet, skal alle benzin- og dieselbiler forbydes i 2025. I 2030 skal al offentlig transport være elektrificeret. I 2035 skal Danmark være CO2 neutralt. Og i 2040 skal landbruget være økologisk.

- Vi har sat nogle klare mål og afsat 80 milliarder i vores regeringsudspil, siger Uffe Elbæk.

Han hæfter sig ved, at Løkke mener, at klimaforandringer er et spørgsmål om "menneskehedens overlevelse".

- Under Anden Verdenskrig gik man ind og lavede krigsøkonomi. Hvis man virkelig mener det her, skal vi have en klimaøkonomi.

- Så tak for, at de anerkender det. Men hvis der ikke er handling bag, så er det næsten værre. For så har man givet op.

/ritzau/