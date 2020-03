Elbæk undgik opgør med Fock af frygt for partiets fremtid

Uffe Elbæk skulle have taget et opgør med Josephine Fock tidligere, siger han efter sit exit mandag.

Partistifter Uffe Elbæk fortryder, at han ikke satte foden ned noget før som politisk leder. Han forlader mandag Alternativet efter et opgør med sin arvtager Josephine Fock, der er blevet beskyldt for at overfuse og ruske i folk.

Det skete angiveligt, mens Elbæk var leder, og derfor har han et ansvar.

- Nogle af de konflikter vi i dag står med, skulle vi have taget for fire år siden. Når jeg ikke gjorde det dengang, var det på grund af en usikkerhed på, hvordan jeg skulle håndtere noget, der i princippet kunne få det hele til at falde fra hinanden.

- Jeg skulle have sagt fra noget tidligere, og da jeg endelige gjorde det, havde jeg ikke flertallet i gruppen, der ville noget andet. Fra sommeren i 2017 og frem til valget i 2019 skulle jeg agere i et politisk kollektiv, der på nogen stræk ville noget andet end mig. Det var en svær periode, siger han.

Mandag har Elbæk samt tre andre folketingsmedlemmer forladt partiet, der er i stor krise. Kun et folketingsmedlem er tilbage, foruden Josephine Fock, der ikke er medlem af Folketinget.

Krisen startede så småt efter 1. februar, hvor Josephine Fock blev valgt som leder af baglandet. Hun havde dog ikke støtte fra folketingsgruppen.

Siden trådte anonyme kilder frem i dagbladet Information og beskyldte hende for at overfuse og ruske i folk. Det har hun selv afvist.

Men hun har erkendt, at hun ikke var "den bedste version af sig selv".

Uffe Elbæk står med en stor del af ansvaret for, at det parti, han selv stiftede, risikerer at nedsmelte.

- Det handler ikke bare om Josephine, men det handler også om Josephine.

- Vi har mistet hinandens gensidige tillid, det er kommet til et punkt, hvor jeg ikke kan se mig selv i øjnene, hvis jeg ikke siger fra, siger han.

- Nogle ægteskaber går fredsommeligt fra hinanden, andre bliver rigtig grimme på grund af de konflikter, der er. Det sidste er tilfældet her, og jeg er rigtig ked af, at det er kommet så vidt, siger han.

