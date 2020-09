Elbiler på de danske veje

* Vejtransporten er et vigtigt område for at nå Danmarks klimamål om at skære CO2-udslippet med 70 procent i 2030.

* Regeringen anbefaler 500.000 elbiler i 2030. Hertil vejafgifter til lastbiler og mere grønt brændstof. Det skal give en CO2-reduktion på en million ton.

* Klimarådet har anbefalet et mål om én million elbiler i 2030.

* Regeringens egen kommission, Eldrup-kommissionen, har anbefalet 750.000 elbiler i 2030.

Kilder: Regeringen, Klimarådet, Eldrup-Kommissionen.

/ritzau/