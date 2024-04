Elbit-systemer bliver forsinket og op mod en milliard dyrere

De ildstøttesystemer, som Forsvaret har købt af den israelske militærteknologivirksomhed Elbit, bliver forsinket og kan blive væsentligt dyrere, fortæller forsvarsminister Troels Lund Poulsen på et pressemøde onsdag aften.

PULS- og ATMOS-systemerne bliver forsinket med omkring et år, og det forventes, at de kan blive op mod en milliard kroner dyrere, siger ministeren ved pressemødet.

I en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet fremgår det, at det bliver dyrere, fordi der ved anskaffelsen af systemerne "ikke blev taget højde for yderligere køretøjer, personel, ammunition og etablissement".

Systemerne bliver forsinket, da der blandt andet skal "trækkes kabler, indbygges taktiske radioer samt installeres et føringssystem", inden de kan fungere sammen med resten af brigadens enheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er dybt problematisk, at det viser sig, at politikerne ikke har taget beslutningen om at købe PULS-systemet på et fuldt oplyst grundlag. Vi risikerer nu at stå med en markant ekstraregning, som skal dækkes af midlerne fra forsvarsforliget.

- Det er meget utilfredsstillende, at vi ikke har fået fuldt dækkende oplysninger, inden beslutningen blev taget, siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

Det er forventningen, at systemerne kan tages i brug "i løbet af 2026".

/ritzau/