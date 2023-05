Elevatorskade udskyder operationer på hospital i Køge

Flere operationer bliver udskudt på Sjællands Universitetshospital i Køge, efter at en elevator er blevet kraftigt beskadiget.

Det skriver TV 2 Øst.

Hospitalet oplyser til mediet, at foreløbige undersøgelser peger på, at elevatoren enten er kørt for hurtigt ned eller er blevet udsat for et pludseligt ryk, som fik sikkerhedsbremsen til at slå til.

Hændelsen skete tirsdag. Ingen personer befandt sig i elevatoren, men som følge af hændelsen blev tre identiske elevatorer i samme afdeling taget ud af drift.

Både tirsdag og onsdag har der ifølge TV2 Øst været beredskabsmøder, og i samråd med Region Sjælland blev det besluttet at indføre en timeout.

Det betyder, at en række akutte patienter blev sendt til Slagelse Sygehus. Onsdag morgen har sygehuset i Køge igen modtaget akutte patienter.

Der vil gå op til fire uger, før alle elevatorer virker igen.

- Vi kigger nu ind i, at vi må reducere vores behandlingsaktivitet i Køge, og vi må reducere antallet af patienter, der er indlagt i den pågældende nye hospitalsfløj for at kunne drive den på en god og patientsikker måde, siger Niels Würgler Hansen, direktør for Sjællands Universitetshospital, til TV 2 Øst.

Reduktionerne vil ikke berøre kræftpatienter eller akut syge patienter.

Dog vil mange patienter, som skulle have været inde til en planlagt operation, og som godt kan vente, opleve at få udsat deres operation eller behandling ifølge direktøren.

Sjællands Universitetshospital oplyser til TV2 Øst, at de tre identiske elevatorer er blevet testet og undersøgt af eksperter og myndigheder på området uden fund af fejl.

