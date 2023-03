Elever bakker op om skrottet vurdering: Skaber unødigt pres

Det kan skabe et unødigt pres på eleverne, når man ikke bare vurderes på de faglige evner i folkeskolen, men også de personlige og sociale færdigheder.

Hos Danske Skoleelever er man derfor glad for, at der nu lægges op til at skrotte den parathedsvurdering, der laves af eleverne i slutningen i folkeskolen.

- Vurderingen skaber et uhensigtsmæssigt pres på eleverne, som ikke bare fagligt presses, men også socialt, siger formand Marie Holt Hermansen.

- Om man er sød, er en ret subjektiv vurdering. Så derfor kan man godt sidde i en situation, hvor man ikke selv er klar over, hvad man skal leve op til.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil skrotte vurderingen, efter at en arbejdsgruppe, der blev nedsat i 2021, har anbefalet det.

Vurderingen starter i 8. klasse. Den skal vurdere elevernes parathed til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse - for eksempel gymnasiet.

Eleverne vurderes både på, om at de har det nødvendige gennemsnit. Men altså også på, om de har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger,

- Når man skal ind på en ungdomsuddannelse, så skal det handle om, at man har de faglige forudsætninger, siger Mattias Tesfaye til DR.

- Altså er du dygtig nok til dansk og matematik og de andre fag, vi har i skolen. Det skal ikke handle om, om man er personligt eller socialt klar.

Marie Holt Hermansen fra Danske Skoleelever bakker op om, at man går væk fra at vurdere på baggrund af de personlige færdigheder.

- Det er primært de faglige kompetencer, man objektivt skal vurderes på, når det gælder ens uddannelse, siger hun til Ritzau.

- At der i kølvandet på det kan komme udfordringer med, at nogle elever har brug for et skub eller hjælp til personligt eller socialt at lykkes på en ungdomsuddannelse, er et spørgsmål, der skal tages i den individuelle vejledning.

- Den skal i vores optik udbredes til alle elever, lyder det.

Mattias Tesfaye siger til DR, at han nu vil gå til Folketingets partier, så vurderingen kan blive skrottet. Det er altså ikke fortid endnu.

Det ser dog ud til, at han sparker en åben dør ind, da både regeringspartiet Venstre og flere tidligere støttepartier har talt for at fjerne det.

/ritzau/