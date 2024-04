Elever i skoler og gymnasier blæser på røg- og nikotinfri skoletid

Mange børn og unge lister en lille hvid nikotinpose under læben i klasselokalet eller ryger en smøg i frikvarteret, selv om det egentligt ikke er tilladt.

Et forbud mod cigaretter og nikotinprodukter i grundskoler og på ungdomsuddannelser, der blev indført i 2021, har tilsyneladende ikke haft den store effekt.

Tværtimod er forbruget steget. Det viser en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der offentliggøres onsdag.

- Der er faktisk stadigvæk rigtig mange af vores børn og unge, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, som enten ryger eller bruger nikotinposer, mens de er i skole, siger seniorforsker Lotus Sofie Bast, der er medforfatter til undersøgelsen.

- Selv om vi har røg- og nikotinfri skoletid, er der helt klart plads til forbedringer i forhold til at håndhæve det, siger hun.

Den stigende tendens gælder på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser, fremgår det af undersøgelsen, hvor 9200 børn og unge har deltaget.

Især de røgfrie nikotinprodukter er meget udbredte i skoletiden.

Blandt brugere af dem svarer ni ud af ti både på gymnasier og erhvervsuddannelser, at de bruger dem i løbet af en undervisningsdag. I folkeskolen gælder det otte ud af ti.

Det er rigtig svært at håndhæve forbuddet for de produkter, der ikke umiddelbart kan ses eller lugtes.

Nyborg Gymnasium indførte røgfri skoletid som det første gymnasium i landet allerede i 2018.

Gymnasiets rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, fortæller, at det er lykkedes langt hen ad vejen at få bugt med cigaretterne, men at det er sværere med eksempelvis nikotinposer.

- Uanset hvor man går hen på den her skole, så vil man kunne se, at de små, hvide nikotinposer ligger rundt omkring - især ude på parkeringspladsen.

- Så vi er helt bevidste om, at det foregår, men vi har ikke fundet løsningen på det. Vi kan jo ikke bare gå hen og åbne munden på en elev. Men vi siger selvfølgelig til dem, at de ikke må, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

På Nyborg Gymnasium har man forsøgt med en række tiltag - talt med de unge, lavet kampagner mod nikotinprodukterne, haft oplægsholdere og lavet razziaer med et glimt i øjet.

- Men vi er ikke i mål, siger rektor.

En god nyhed i rapporten er, at de senere års stigning i andelen af de unge, der bruger mindst et tobaks- eller nikotinprodukt, ser ud til at være bremset fra 2022 til 2023, fortæller Lotus Sofie Bast.

- Jeg bider mærke i, at det nu ser ud til at stagnere, siger hun.

I 2022 brugte 37 procent af de 15-29-årige, der har svaret på undersøgelsen, mindst et tobaks- eller nikotinprodukt. I 2023 gjaldt det 36 procent. I 2020 var tallet 30 procent.

